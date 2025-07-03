Схили гори Еверест у смітті: у Bloomberg розповіли, як їх прибирають за допомогою дронів (фото)

Проблема зі сміттям на Евересті вважається найгіршою на високогірних кемпінгах: його звідси складно забирати через логістичні перешкоди. Зміна клімату лише посилює необхідність прибирати схили найвищої гори, оскільки лід і сніг тануть, оголивши багаторічне сміття. Це також робить прибирання на горі ще небезпечнішим.

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Відходи життєдіяльності людини, порожні кисневі балони, кухонні залишки їжі та викинуті драбини — ось чим переважно забруднене високогір'я. Шерпи, які працюють над вивезенням сміття з Евересту, здатні нести це все та навіть більше — близько 20 кілограмів відходів на одну людину, розповіли у Bloomberg.

Для людини таке прибирання складне та надзвичайно небезпечне, оскільки відбувається по крихкому льодовиковому льоду та підступних тріщинах. Займає один такий похід шерпів за сміттям близько чотирьох годин.

Однак під час крайнього сезону сходжень шерпи отримали суттєву допомогу у вигляді двох гігантських дронів SZ DJI Technology Co. Ці безпілотники здатні працювати ефективніше, не загрожуючи людському життю, й при цьому долати такий шлях всього за шість хвилин

Airlift Technology | дрони прибирають Еверест

Як відбувається процес прибирання схилів Евересту

Одне із перших прибирань на Евересті за допомогою безпілотників відбулося, коли дрони спрямували до табору Еверест 1, що розкинувся на висоті 6 065 метрів (19 898 футів) над рівнем моря. Звідти сміття транспортували до базового табору, розташованого на 700 футів нижче.

Працює це все у наступний спосіб: дрон DJI FlyCart 30 доставляє на вершину мотузки та драбини, після чого шерпи прикріплюють до нього мішок зі сміттям, куди вони зібрали відходи. У медіа пишуть, що дрон "гуде з гори, мов величезний комар".

Від середини квітня до середини травня дрони, якими керує непальська фірма Airlift Technology, обробили близько 280 кілограмів відходів. Один із шерпів, що вже 15 разів підіймався на Еверест, заявив, що він щасливий, оскільки цього року близько 70% сміття, що збирає його команда, вивезли зі схилів безпілотники.

Зазначається також, що китайські дрони, вартість яких становить 70 000 доларів кожен, можуть літати за температури мінус 20°C та за швидкості вітру понад 40 км/год. Однак і дрони не всесильні: так, безпілотники не можуть долітати до вищих місць для кемпінгу, де надто розріджене повітря для польотів. Погода також може бути нестабільною.

Що відомо про забруднення гори Еверест

Наплив сміття на Еверест спостерігається з 1990-х років, відколи популярність відвідування гори зросла.

На горі можна побачити відтоді викинуті кисневі балони, контейнери із залишками їжі, покинуті намети та навіть людські екскременти. Так, у грудні 2023 року у мережі показали кадри забруднення гори, що викликало хвилю обурення.

Також у лютому 2024 року у Daily Mail розповіли, що Еверест може стати найвищим звалищем на планеті.