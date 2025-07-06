Над гольф-клубом Трампа заметили гражданский самолет: его отгонял оттуда F-16

Истребитель NORAD сделал предупредительный знак гражданскому самолету и тот вынужден был покинуть запретную зону.

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В США подняли в воздух истребитель F-16 для того, чтобы он перехватил гражданский самолет, который появился вблизи гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Reuters.

Американский истребитель F-16 перехватил самолет гражданской авиации, который нарушил воздушное пространство над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедминстере, в штате Нью-Джерси.

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки NORAD заявило, что инцидент произошел около 14:39 в субботу, 5 июля, и стал пятым несанкционированным вторжением в запрещенное воздушное пространство. Представитель ведомства подтвердил, что самолет был F-16.

"Самолет NORAD выполнил так называемый маневр удара головой, чтобы привлечь внимание гражданского пилота, и самолет был безопасно выведен из района", — говорится в заявлении NORAD.

Белый дом инцидент с самолетом не комментировал. Командование аэрокосмической обороны США и ранее сообщало о нескольких подобных инцидентах в течение последних недель и призвало пилотов авиации общего назначения проверять все сообщения перед взлетом в этом районе.