Над гольф-клубом Трампа помітили цивільний літак: його відганяв звідти F-16

Винищувач NORAD зробив попереджувальний знак цивільному літаку і той змушений був залишити заборонену зону.

Related video

У США підняли в повітря винищувач F-16 для того, аби він перехопив цивільний літак, який з'явився поблизу гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Про це пише видання Reuters.

Американський винищувач F-16 перехопив літак цивільної авіації, який порушив повітряний простір над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедмінстері, в штаті Нью-Джерсі.

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки NORAD заявило, що інцидент, стався близько 14:39 у суботу, 5 липня, і став п'ятим несанкціонованим вторгненням у заборонений повітряний простір. Речник відомства підтвердив, що літак був F-16.

"Літак NORAD виконав так званий маневр удару головою, щоб привернути увагу цивільного пілота, і літак був безпечно виведений з району", — йдеться у заяві NORAD.

Білий дім інцидент з літаком не коментував. Командування аерокосмічної оборони США і раніше повідомляло про кілька подібних інцидентів протягом останніх тижнів і закликало пілотів авіації загального призначення перевіряти всі повідомлення перед зльотом у цьому районі.