Доверенное лицо Путина и яростный украинофоб Сергей Марков попал в реестр "иноагентов"

Бывший депутат Госдумы РФ и активный сторонник политики Кремля Сергей Марков, который в 2012 году был доверенным лицом Путина, оказался в реестре "иностранных агентов". Он уже назвал случившееся "ошибкой" и "клеветой".

Одиозного политолога внесло туда Министерство юстиции России, сообщает "Медуза".

Свое решение ведомство объяснило тем, что Марков участвовал в создании материалов "иноагентов" и распространении их сообщений, а также "распространял недостоверную информацию" о решениях властей РФ.

В своем Telegram-канале новоиспеченный "иноагент" заявил:

"Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады".

Спустя несколько минут Марков обвинил в случившемся "врагов России и врагов политики Владимира Путина".

"Они либо в будущем покажут себя, как предатели, или будут уволены, как коррупционеры", – заявил он.

Затем он поблагодарил всех, кто его поддерживает, добавив:

"А я был и остаюсь и патриотом России и сторонников Владимира Путина".

Но даже на этом Марков не успокоился и дописал:

"Кажется, это единственный случай, когда иностранным агентом объявлен человек, который находится под западными санкциями за активную поддержку Владимира Путина и его политики?"

Пользователи уже шутят, что четырьмя постами он заработал себе статью, не поставив плашку о том, что этот материал создан иноагентом.

В комментарии "Осторожно Media" Марков назвал включение его в реестр "ошибкой и клеветой".

"Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я — не иноагент, во-вторых, у меня никаких не было контактов. Ну иногда как-то могут… ошибиться. Мне об этом ничего не известно", – сказал он.

Пройдя все стадии принятия, экс-депутат таки сопроводил свои посты плашкой, а также опубликовал пятый пост за последний час.

Марков — постоянный участник общественно-политических ток-шоу, которые выходят на российских федеральных каналах и радиостанциях. В июле Z-блогеры критиковали его за участие в Шушинском Глобальном медиафоруме в Азербайджане, где выступал президент страны Ильхам Алиев. Особенно их тогда возмутила хвалебная речь, которую прокремлевский политолог посвятил Алиеву.

"Он блестящий интеллектуал. Без сомнения, он один из наиболее опытных лидеров современного мира. Лидер, который представляет страну-победителя. Не так много стран, которые вчистую победили в войне", — заявлял Марков.

Z-военкор Юрий Котенок в своем посте назвал Маркова "штатным азербайджанским лоббистом" и заявил, что ему "самое место" в реестре иностранных агентов.

На этой неделе список "иноагентов" также пополнили видеоблогер Дмитрий Нюберг, протоиерей Андрей Кордочкин, активистка Раджана Дугарова, проекты "Тамиздат" и "Алиф ТВ".

Напомним, что в 2013 году Марков утверждал, что Москва и Киев ведут секретные переговоры о вхождении Киева в Таможенный союз.

"Экономика Украины вся кричит: "Янукович, присоединяйся к Таможенному союзу!", политика кричит: "Не присоединяйся!", — считает политолог. При этом он заявил, что на самом деле у Украины нет никаких шансов стать членом Евросоюза.

Сейчас он твердо уверен, что власть в Украине в 2014 году захватили террористы, а украинцы – это рабы.