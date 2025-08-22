Довірена особа Путіна і запеклий українофоб Сергій Марков потрапив до реєстру "іноагентів"

Колишній депутат Держдуми РФ і активний прихильник політики Кремля Сергій Марков, який у 2012 році був довіреною особою Путіна, опинився в реєстрі "іноземних агентів". Він уже назвав те, що трапилося, "помилкою" і "наклепом".

Одіозного політолога внесло туди Міністерство юстиції Росії, повідомляє "Медуза".

Своє рішення відомство пояснило тим, що Марков брав участь у створенні матеріалів "іноагентів" і поширенні їхніх повідомлень, а також "поширював недостовірну інформацію" про рішення влади РФ.

У своєму Telegram-каналі новоспечений "іноагент" заявив:

"Я не іноземний агент. І всі це добре знають. Я всі 25 років підтримував і підтримую політику Володимира Путіна. І перебуваю під санкціями Канади".

За кілька хвилин Марков звинуватив у тому, що сталося, "ворогів Росії і ворогів політики Володимира Путіна".

"Вони або в майбутньому покажуть себе, як зрадники, або будуть звільнені, як корупціонери", — заявив він.

Потім він подякував усім, хто його підтримує, додавши:

"А я був і залишаюся і патріотом Росії, і прихильником Росії, і прихильником Володимира Путіна".

Але навіть на цьому Марков не заспокоївся і дописав:

"Здається, це єдиний випадок, коли іноземним агентом оголошено людину, яка перебуває під західними санкціями за активну підтримку Володимира Путіна та його політики?"

Користувачі вже жартують, що чотирма постами він заробив собі статтю, не поставивши плашку про те, що цей матеріал створений іноагентом.

У коментарі "Обережно Media" Марков назвав занесення його до реєстру "помилкою і наклепом".

"Мені здається, що це наклеп якийсь, тому що, ну, по-перше, я — не іноагент, по-друге, у мене ніяких не було контактів. Ну іноді якось можуть... помилитися. Мені про це нічого не відомо", — сказав він.

Пройшовши всі стадії прийняття, ексдепутат таки супроводив свої пости плашкою, а також опублікував п'ятий пост за останню годину.

Марков — постійний учасник суспільно-політичних ток-шоу, які виходять на російських федеральних каналах і радіостанціях. У липні Z-блогери критикували його за участь у Шушинському Глобальному медіафорумі в Азербайджані, де виступав президент країни Ільхам Алієв. Особливо їх тоді обурила хвалебна промова, яку прокремлівський політолог присвятив Алієву.

"Він блискучий інтелектуал. Без сумніву, він один із найдосвідченіших лідерів сучасного світу. Лідер, який представляє країну-переможця. Не так багато країн, які начисто перемогли у війні", — заявляв Марков.

Z-військкор Юрій Котенок у своєму пості назвав Маркова "штатним азербайджанським лобістом" і заявив, що йому "саме місце" в реєстрі іноземних агентів.

Цього тижня список "іноагентів" також поповнили відеоблогер Дмитро Нюберг, протоієрей Андрій Кордочкін, активістка Раджана Дугарова, проєкти "Таміздат" і "Аліф ТВ".

Нагадаємо, що в 2013 році Марков стверджував, що Москва і Київ ведуть секретні переговори про входження Києва до Митного союзу.

"Економіка України вся кричить: "Янукович, приєднуйся до Митного союзу!", політика кричить: "Не приєднуйся!", — вважає політолог. При цьому він заявив, що насправді в України немає жодних шансів стати членом Євросоюзу.

Нині він твердо впевнений, що владу в Україні 2014 року захопили терористи, а українці — це раби.