В Москве умер один из главных российских пропагандистов Вышинский: что известно

В столице России Москве умер исполнительный директор пропагандистского холдинга "Россия сегодня", коллаборационист Кирилл Вышинский. В 2019 году состоялся обмен пленными, в ходе которого обвиняемого в госизмене передали РФ.

Пропагандист скончался после тяжелой болезни, сообщило "РИА Новости", которое входит в медиагруппу "Россия сегодня".

Вышинский родился в 1967 году в Днепре. С 2014 по 2018 гг возглавлял агентство "РИА Новости — Украина".

В 2014 г. был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" "за объективное освещение событий в Крыму", а в сентябре 2015 года получил российское гражданство.

В мае 2018 года был задержан по обвинению в государственной измене, и провел в СИЗО 1 год и 3 месяца.

Кирилл Вышинский во время следствия

В сентябре 2019 год был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35" между Киевом и Москвой

Кирилл Вышинский в суде

После прибытия в Россию Вышинский продолжил пропагандистскую деятельность, став исполнительным директором МИА "Россия сегодня", а также членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. В октябре 2023 года он стал главным редактором радио Sputnik.

В 2019 году снял пропагандистский документальный сериал "Люди Донбасса". Также он описал свой опыт пребывания в заключении в книге "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

Напомним, после прибытия в РФ Кириллу Вышинскому поручили вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении.

После обмена заключенными Вышинский дал пресс-конференцию в Москве и назвал обмен заключенными "тектоническим сдвигом" в отношениях двух стран.