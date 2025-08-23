У Москві помер один із головних російських пропагандистів Вишинський: що відомо

У столиці Росії Москві помер виконавчий директор пропагандистського холдингу "Россия сегодня", колабораціоніст Кирило Вишинський. У 2019 році відбувся обмін полоненими, під час якого обвинуваченого в держзраді передали РФ.

Пропагандист помер після важкої хвороби, повідомило "РИА Новости", яке входить до медіагрупи "Россия сегодня".

Вишинський народився 1967 року в Дніпрі. З 2014 по 2018 рр. очолював агентство "РИА Новости — Украина".

У 2014 р. був нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" "за об'єктивне висвітлення подій у Криму", а у вересні 2015 року отримав російське громадянство.

У травні 2018 року був затриманий за звинуваченням у державній зраді, і провів у СІЗО 1 рік і 3 місяці.

Кирило Вишинський під час слідства

У вересні 2019 року був звільнений у рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35" між Києвом і Москвою

Кирило Вишинський у суді

Після прибуття в Росію Вишинський продовжив пропагандистську діяльність, ставши виконавчим директором МІА "Россия сегодня", а також членом Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові Росії. У жовтні 2023 року він став головним редактором радіо Sputnik.

У 2019 році зняв пропагандистський документальний серіал "Люди Донбасу". Також він описав свій досвід перебування в ув'язненні в книзі "Жив навпроти в'язниці... 470 днів у катівнях Києва".

Нагадаємо, після прибуття в РФ Кирилу Вишинському доручили вести програму "Справжня Україна" на російському телебаченні.

Після обміну ув'язненими Вишинський дав пресконференцію в Москві і назвав обмін ув'язненими "тектонічним зрушенням" у відносинах двох країн.