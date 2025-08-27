В Техасе нашли "белое золото": теоретически это может изменить энергетический рынок мира

В Техасе обнаружили значительные запасы природного гелия и белого водорода, который важен для технологий и возобновляемой энергии. Но разработки велись при президенте Джо Байдене, а президент Дональд Трамп предпочитает более "традиционные" энергоносители.

Залежи белого водорода и гелия в Техасе, США, которые оцениваются в 280 тысяч тонн, обнаружила компания HyTerra на месторождении Немаха между Канзас-Сити и Уичито, сообщает Ecoportal.

Эти огромные залежи "белого золота" потенциально могут произвести революцию на всем рынке возобновляемой энергетики в США и, в частности, дать толчок новому проекту по добыче.

Соединенные Штаты участвуют в глобальной инициативе по смягчению последствий изменения климата, поскольку эти последствия катастрофичны для мировой экономики, здоровья людей и окружающей среды.

А гелий важен для производства высокотехнологичного оборудования, в том числе МРТ, тогда как водород отличается более низкой себестоимостью и минимальными выбросами углерода. Его получение происходит благодаря естественному процессу взаимодействия подземных вод с богатыми железом породами.

По оценкам HyTerra, этот ресурс может помочь уменьшить зависимость от ископаемого топлива и дать новый толчок в декарбонизации таких сфер, как энергетика, транспорт, строительство и сельское хозяйство. Кроме того, в Техасе уже реализуется еще один масштабный проект - Hydrogen City, который планирует ежегодно производить 280 тысяч тонн "зеленого" водорода на базе солнечной и ветровой энергии.

Эксперты считают, что эти инициативы способны не только снизить выбросы в США, но и вывести страну в мировые лидеры возобновляемой энергетики.

Добыча "белого золота" – в чем проблема

Однако производство достаточного количества водорода по низкой цене, строительство трубопроводов для его транспортировки и подземных резервуаров для его хранения, а также поиск покупателей требуют от компаний идти на определенный финансовый риск.

Ранее эти усилия поддерживались федеральным правительством, которое предлагало налоговые льготы на миллиарды долларов для запуска производства водорода из газа с улавливанием углерода или из воды. Правительство США планировало распределить до 7 миллиардов долларов в 2024 году между семью региональными кластерами проектов по созданию водородной инфраструктуры, включая до 1,2 миллиарда долларов на проекты в Техасе и Луизиане, где планировалось производство водорода преимущественно из природного газа.

Люди и раньше предсказывали, что водород вот-вот станет популярным. Компания Texaco с 1990-х считала, что водород может стать двигателем для автомобилей. Но водород не прижился. Технология его производства оставалась дорогой, в то время как добыча нефти получила гигантский импульс. Технология гидроразрыва пласта позволила Соединенным Штатам быстро увеличить объемы добычи нефти. Сейчас добычей водорода и гелия снова интересуются такие нефтяные гиганты, как ExxonMobil и критики считают, что выбранный ими способ добычи будет совсем не экологичным.

К тому же, после своего возвращения в Белый дом Дональд Трамп поставил перед собой целью увеличить производство и экспорт ископаемого топлива, такого как сжиженный природный газ (СПГ), а также стимулировать развитие ядерной и геотермальной энергетики. Он значительно сократил бюджет в растущем секторе чистой энергетики, особенно ветровой и солнечной, также отменив субсидии на зеленую энергию, введенные его предшественником Джо Байденом.

