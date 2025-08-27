У Техасі знайшли "біле золото": теоретично це може змінити енергетичний ринок світу

У Техасі виявили значні запаси природного гелію і білого водню, який важливий для технологій і відновлюваної енергії. Але розробки велися за президента Джо Байдена, а президент Дональд Трамп віддає перевагу більш "традиційним" енергоносіям.

Поклади білого водню і гелію в Техасі, США, які оцінюються у 280 тисяч тонн, виявила компанія HyTerra на родовищі Немаха між Канзас-Сіті і Вічіто, повідомляє Ecoportal.

Ці величезні поклади "білого золота" потенційно можуть здійснити революцію на всьому ринку відновлюваної енергетики в США і, зокрема, дати поштовх новому проєкту з видобутку.

Сполучені Штати беруть участь у глобальній ініціативі щодо пом'якшення наслідків зміни клімату, оскільки ці наслідки є катастрофічними для світової економіки, здоров'я людей і довкілля.

А гелій важливий для виробництва високотехнологічного обладнання, зокрема МРТ, тоді як водень вирізняється нижчою собівартістю і мінімальними викидами вуглецю. Його отримання відбувається завдяки природному процесу взаємодії підземних вод з багатими на залізо породами.

За оцінками HyTerra, цей ресурс може допомогти зменшити залежність від викопного палива і дати новий поштовх у декарбонізації таких сфер, як енергетика, транспорт, будівництво та сільське господарство. Крім того, в Техасі вже реалізується ще один масштабний проєкт — Hydrogen City, який планує щорічно виробляти 280 тисяч тонн "зеленого" водню на базі сонячної та вітрової енергії.

Експерти вважають, що ці ініціативи здатні не тільки знизити викиди в США, а й вивести країну у світові лідери відновлюваної енергетики.

Видобуток "білого золота" — у чому проблема

Однак виробництво достатньої кількості водню за низькою ціною, будівництво трубопроводів для його транспортування і підземних резервуарів для його зберігання, а також пошук покупців вимагають від компаній йти на певний фінансовий ризик.

Раніше ці зусилля підтримувалися федеральним урядом, який пропонував податкові пільги на мільярди доларів для запуску виробництва водню з газу з уловлюванням вуглецю або з води. Уряд США планував розподілити до 7 мільярдів доларів у 2024 році між сімома регіональними кластерами проєктів зі створення водневої інфраструктури, включно з до 1,2 мільярда доларів на проєкти в Техасі та Луїзіані, де планувалося виробництво водню переважно з природного газу.

Люди й раніше передбачали, що водень ось-ось стане популярним. Компанія Texaco з 1990-х вважала, що водень може стати двигуном для автомобілів. Але водень не прижився. Технологія його виробництва залишалася дорогою, тоді як видобуток нафти отримав гігантський імпульс. Технологія гідророзриву пласта дозволила Сполученим Штатам швидко збільшити обсяги видобутку нафти. Нині видобутком водню та гелію знову цікавляться такі нафтові гіганти, як ExxonMobil, та критики вважають, що обраний ними спосіб видобутку буде зовсім не екологічним.

До того ж, після свого повернення до Білого дому Дональд Трамп поставив собі за мету збільшити виробництво та експорт викопного палива, такого як скраплений природний газ (СПГ), а також стимулювати розвиток ядерної та геотермальної енергетики. Він значно скоротив бюджет у зростаючому секторі чистої енергетики, особливо вітрової та сонячної, а також скасувавши субсидії на зелену енергію, введені його попередником Джо Байденом.

