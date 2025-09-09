В Непале разразилась "революция зумеров": молодежь заставила правительство уйти в отставку после запрета соцсетей (видео)

Антикоррупционные протесты в Непале переросли в массовые беспорядки после временного запрета Facebook, Instagram, YouTube и других платформ. Премьер-министр Х. П. Шарма Оли подал в отставку, а страна оказалась в новом политическом кризисе.

Как сообщает агентство Reuters, в Непале вспыхнули самые масштабные за десятилетия протесты, которые местные активисты называют "революцией зумеров". Молодежь вышла на улицы после того, как правительство ввело запрет на использование социальных сетей. На фоне обострения ситуации премьер-министр Х. П. Шарма Оли подал в отставку, а десятки министров были эвакуированы армией на вертолетах.

Согласно данным Reuters, во время беспорядков погибли по меньшей мере 19 человек, более 100 получили ранения. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, пытаясь сдержать толпу, которая штурмовала здания правительства в столице Катманду.

Протестующие подожгли резиденцию премьер-министра и несколько домов политиков. Также были подожжены шины на дорогах, из-за чего густой дым закрыл взлетные полосы главного международного аэропорта страны. Представитель авиационного управления Гьянендра Бхул заявил, что рейсы с южного направления временно остановили из-за отсутствия видимости.

Местные СМИ сообщили, что нескольких членов правительства эвакуировали военными вертолетами. Reuters отмечает, что эту информацию пока не удалось официально подтвердить.

Участники акций протеста заявляют, что борются не только против запрета соцсетей, но и против коррупции и политической бездеятельности.

"Мы все еще стоим здесь ради нашего будущего... Мы хотим, чтобы эта страна была свободной от коррупции, чтобы каждый имел легкий доступ к образованию, больницам... и ради светлого будущего", — сказал протестующий Робин Срешта в интервью Reuters TV.

Организаторы протестов назвали их "демонстрациями поколения Z". Они подчеркивают, что именно молодежь стала движущей силой акций, используя интернет и современные технологии для мобилизации. Участники призвали запускать фейерверки и дроны, чтобы мешать работе силовиков и авиации.

Правительство сначала объявило бессрочный комендантский час, но после эскалации протестов отменило запрет на соцсети. Однако это не успокоило толпу. "Премьер-министр ушел в отставку", — подтвердил Reuters помощник Оли Пракаш Силвал.

Как сообщалось, в феврале 2024 года в Непале уже проходили массовые акции из-за повышения цен и коррупционных скандалов, но они не привели к смене правительства. Нынешние события стали крупнейшими с момента отмены монархии в 2008 году, когда страна перешла к республиканской форме правления.

