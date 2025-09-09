У Непалі вибухнула "революція зумерів": молодь змусила уряд піти у відставку після заборони соцмереж (відео)

Антикорупційні протести в Непалі переросли у масові заворушення після тимчасової заборони Facebook, Instagram, YouTube та інших платформ. Прем’єр-міністр Х. П. Шарма Олі подав у відставку, а країна опинилася в новій політичній кризі.

Як повідомляє агентство Reuters, у Непалі спалахнули наймасштабніші за десятиліття протести, які місцеві активісти називають "революцією зумерів". Молодь вийшла на вулиці після того, як уряд запровадив заборону на використання соціальних мереж. На тлі загострення ситуації прем’єр-міністр Х. П. Шарма Олі подав у відставку, а десятки міністрів були евакуйовані армією на гелікоптерах.

Згідно з даними Reuters, під час заворушень загинули щонайменше 19 осіб, понад 100 отримали поранення. Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, намагаючись стримати натовп, який штурмував будівлі уряду в столиці Катманду.

Протестувальники підпалили резиденцію прем’єр-міністра та кілька будинків політиків. Також було підпалено шини на дорогах, через що густий дим закрив злітні смуги головного міжнародного аеропорту країни. Представник авіаційного управління Г’янендра Бхул заявив, що рейси з південного напрямку тимчасово зупинили через відсутність видимості.

Місцеві ЗМІ повідомили, що кількох членів уряду евакуювали військовими гелікоптерами. Reuters зазначає, що цю інформацію поки не вдалося офіційно підтвердити.

Учасники акцій протесту заявляють, що борються не лише проти заборони соцмереж, а й проти корупції та політичної бездіяльності.

"Ми все ще стоїмо тут заради нашого майбутнього... Ми хочемо, щоб ця країна була вільною від корупції, щоб кожен мав легкий доступ до освіти, лікарень... і заради світлого майбутнього", – сказав протестувальник Робін Срешта в інтерв’ю Reuters TV.

Протести у Непалі

Організатори протестів назвали їх "демонстраціями покоління Z". Вони підкреслюють, що саме молодь стала рушійною силою акцій, використовуючи інтернет і сучасні технології для мобілізації. Учасники закликали запускати феєрверки й дрони, щоб заважати роботі силовиків та авіації.

Уряд спочатку оголосив безстрокову комендантську годину, але після ескалації протестів скасував заборону на соцмережі. Проте це не заспокоїло натовп. "Прем'єр-міністр пішов у відставку", – підтвердив Reuters помічник Олі Пракаш Сілвал.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року в Непалі вже відбувалися масові акції через підвищення цін та корупційні скандали, але вони не призвели до змін уряду. Нинішні події стали найбільшими з моменту скасування монархії у 2008 році, коли країна перейшла до республіканської форми правління.

