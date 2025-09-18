"Вы только говорите о войне": в Италии разгорелся скандал из-за рукопожатия вице-премьера с послом РФ

Заместитель премьер-министра Италии Джорджи Мелони — Маттео Сальвини вляпался в очередной скандал после того, как на одном из дипломатических мероприятий пожал руку российскому послу в Италии Алексею Парамонову.

Такое любезное отношение к представителю страны агрессора вызвало оживленное обсуждение среди итальянцев, поэтому Сальвини пришлось прокомментировать свой поступок, пишет RaiNews.

Он подчеркнул, что его пригласили на это мероприятие, где было много дипломатов из разных государств, и все они здоровались друг с другом

"Если ты идешь в гости к кому-то и кто-то тебя приветствует, ты здороваешься в ответ. Я поздоровался с российским послом, но также с испанским послом и многими дипломатами, в том числе итальянскими, как это и должно быть, если ты хочешь иметь хорошие отношения и если тебе важен диалог. Я предпочитаю рукопожатие, а не гневный взгляд", — пояснил Сальвини.

Он также отметил, что не ставит своей целью отправлять завербованных солдат на фронт.

"Если же, с другой стороны, вы только говорите о войне и вербуете солдат, чтобы отправить их на смерть на фронт... это не моя цель, и не думаю, что это цель кого-либо", — подчеркнул Сальвини.

Лидеры оппозиционных партий раскритиковали поступок Сальвини и заявили, что это вредит репутации Италии в мире.

"Было бы интересно узнать, что думает Джорджа Мелони о поведении своего подчиненного... Наша страна осуждает режим Кремля, и такая двусмысленность вредит и без того низкой кредитоспособности Италии на международной арене", — отметил лидер Демократической партии в Сенате Франческо Бочча.

"Настоящая проблема заключается во внутреннем фронте итальянского правительства, настоящая проблема, даже с точки зрения национальной безопасности, заключается в том, что на вершине правительства страны-основателя ЕС и члена НАТО находится вице-премьер-министр, который открыто болеет за Путина, который фактически объявил войну ЕС", — заявил секретарь партии "+Europa" Риккардо Маги.

Напомним, в июне Маттео Сальвини раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину.

Фокус также писал о том, как ФСБ покупала политиков из итальянской "Лиги Севера".