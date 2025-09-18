"Ви тільки говорите про війну": в Італії розгорівся скандал через рукостискання віцепрем'єра з послом РФ

Заступник прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні — Маттео Сальвіні вскочив у черговий скандал після того, як на одному з дипломатичних заходів потиснув руку російському послу в Італії Олексію Парамонову.

Related video

Таке люб'язне ставлення до представника країни агресора викликало жваве обговорення серед італійців, тому Сальвіні довелось прокоментувати свій вчинок, пише RaiNews.

Він підкреслив, що його запросили на цей захід, де було багато дипломатів з різних держав, і всі вони вітались один з одним

"Якщо ти йдеш в гості до когось і хтось тебе вітає, ти вітаєшся у відповідь. Я привітався з російським послом, але також з іспанським послом і багатьма дипломатами, в тому числі італійськими, як це і має бути, якщо ти хочеш мати хороші відносини і якщо тобі важливий діалог. Я віддаю перевагу рукостисканню, а не гнівному погляду", — пояснив Сальвіні.

Він також зазначив, що не ставить собі за мету відправляти завербованих солдатів на фронт.

"Якщо ж, з іншого боку, ви тільки говорите про війну і вербуєте солдатів, щоб відправити їх на смерть на фронт… це не моя мета, і не думаю, що це мета кого-небудь", — наголосив Сальвіні.

Лідери опозиційних партій розкритикували вчинок Сальвіні та заявили, що це шкодить репутації Італії у світі.

"Було б цікаво дізнатися, що думає Джорджа Мелоні про поведінку свого підлеглого… Наша країна засуджує режим Кремля, і така двозначність шкодить і без того низькій кредитоспроможності Італії на міжнародній арені", — зауважив лідер Демократичної партії в Сенаті Франческо Бочча.

"Справжня проблема полягає у внутрішньому фронті італійського уряду, справжня проблема, навіть з точки зору національної безпеки, полягає в тому, що на вершині уряду країни-засновника ЄС і члена НАТО знаходиться віцепрем'єр-міністр, який відкрито вболіває за Путіна, який фактично оголосив війну ЄС", — заявив секретар партії "+Europa" Ріккардо Магі.

Нагадаємо, у червні Маттео Сальвіні розкритикував ідею президента Франції Еммануеля Макрона про відправлення військ в Україну.

Фокус також писав про те, як ФСБ купувала політиків з італійської "Ліги Півночі".