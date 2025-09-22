Не только "Шахеды": Иран начал поставлять в РФ газовые турбины вместо Siemens

Иранская компания MAPNA поставила в Россию свою первую усовершенствованную газовую турбину MGT-70 в рамках контракта на экспорт 40 таких аппаратов в РФ, подписанного в 2022 году.

Поставка включает турбину, генераторы, электрооборудование и услуги по ремонту авиационных двигателей, сообщает bne Intellinews.

Столкнувшись с санкциями после аннексии Крыма и полномасштабного вторжения в Украину Россия начала испытывать острую нехватку высококачественного зарубежного оборудования, которое она не производит.

Ранее потребности в газовых турбинах закрывала немецкая компания Siemens, которая и обслуживала их в России.

В Иране утверждают, что их турбины ничем не уступают европейским аналогам Фото: Соцсети

По информации издания, несколько недель назад Иран освоил отечественное производство еще более совершенной газовой турбины МГТ-75 класса F.

В свою очередь в России заявляют, что разработали отечественную турбину не хуже немецкой. Речь идет о промышленном газотурбинном двигателе АЛ-41СТ-25, изготовленном на заводе "Объединенной двигателестроительной корпорации" (входит в Ростех) в Уфе, Башкортостан.

Власти уверяют, что эта турбина ничем не отличается от зарубежных аналогов. Она предназначена для замены импортных аналогов в топливно-энергетическом комплексе РФ, имеет мощность 25 МВт и "отличается повышенной эффективностью, надежностью и экологичностью".

Немецкий концерн Siemens, который работал в России с 1853 года, закрыл свой бизнес в РФ в феврале 2024 года.

В июле 2017 года компания попала в крупный скандал после того, как стало известно, что Россия направила в Крым турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.

Немецкий концерн сразу же заявил, что информация, появившаяся в СМИ о поставке турбин для электростанций в оккупированный Крым, не соответствует действительности. Однако позже выяснилось, что одной из компаний, которая принимала участие в монтаже и вводе в эксплуатацию поставленных в обход санкций в Крыму газовых турбин для электростанций, оказалась российская компания ЗАО "Интеравтоматика", в которой Siemens владел 45,7% акций.

Уже в августе 2018-го Евросоюз расширил санкции против России из-за поставок турбин Siemens в аннексированный Крым. В санкционный список попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, руководитель отдела Минэнерго РФ Евгений Грабчак и глава ОАО ЗО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка.

В РФ тогда пригрозили Siemens ответом, а российский суд отказал немецкой компании в наложении ареста на турбины и остановке их монтажа.