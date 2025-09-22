Не тільки "Шахеди": Іран почав постачати в РФ газові турбіни замість Siemens

Іранська компанія MAPNA поставила в Росію свою першу вдосконалену газову турбіну MGT-70 у межах контракту на експорт 40 таких апаратів у РФ, підписаного 2022 року.

Постачання включає турбіну, генератори, електрообладнання та послуги з ремонту авіаційних двигунів, повідомляє bne Intellinews.

Зіткнувшись із санкціями після анексії Криму і повномасштабного вторгнення в Україну, Росія почала відчувати гостру нестачу високоякісного зарубіжного обладнання, яке вона не виробляє.

Раніше потреби в газових турбінах закривала німецька компанія Siemens, що й обслуговувала їх у Росії.

В Ірані стверджують, що їхні турбіни нічим не поступаються європейським аналогам Фото: Соцсети

За інформацією видання, кілька тижнів тому Іран освоїв вітчизняне виробництво ще більш досконалої газової турбіни МГТ-75 класу F.

Своєю чергою в Росії заявляють, що розробили вітчизняну турбіну не гіршу за німецьку. Йдеться про промисловий газотурбінний двигун АЛ-41СТ-25, виготовлений на заводі "Об'єднаної двигунобудівної корпорації" (входить до Ростех) в Уфі, Башкортостан.

Влада запевняє, що ця турбіна нічим не відрізняється від зарубіжних аналогів. Вона призначена для заміни імпортних аналогів у паливно-енергетичному комплексі РФ, має потужність 25 МВт і "вирізняється підвищеною ефективністю, надійністю та екологічністю".

Німецький концерн Siemens, який працював у Росії з 1853 року, закрив свій бізнес у РФ у лютому 2024 року.

У липні 2017 року компанія потрапила у великий скандал після того, як стало відомо, що Росія направила до Криму турбіни Siemens, незважаючи на санкції Євросоюзу.

Німецький концерн одразу ж заявив, що інформація, яка з'явилася в ЗМІ щодо постачання турбін для електростанцій в окупований Крим, не відповідає дійсності. Однак пізніше з'ясувалося, що однією з компаній, яка брала участь у монтажі та введенні в експлуатацію поставлених в обхід санкцій у Криму газових турбін для електростанцій, виявилася російська компанія ЗАТ "Интеравтоматика", в якій Siemens володів 45,7% акцій.

Уже в серпні 2018-го Євросоюз розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens в анексований Крим. До санкційного списку потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, керівник відділу Міненерго РФ Євген Грабчак і глава ВАТ ЗО "Технопромекспорт" Сергій Сокира-Гілка.

У РФ тоді пригрозили Siemens відповіддю, а російський суд відмовив німецькій компанії в накладенні арешту на турбіни і зупинці їхнього монтажу.