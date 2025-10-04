Масштабная акция протеста проходит в столице Грузии Тбилиси. Как раз в этот день в стране проходят выборы в органы местного самоуправления.

В выборах участвуют 12 партий, передает "Эхо Кавказа". В их числе есть и правящая партия "Грузинская мечта", и в 26 городах и муниципалитетах из всех 64 кандидатов на пост мэра выдвинула только эта политическая сила.

Оппозиционные партии бойкотируют голосование, а участники акции протеста выражают недовольство действиями "Грузинской мечты" и заявляют, что вообще не признают ее легитимности. Нынешние выборы они называют "российской спецоперацией", ведь правительство Ираклия Кобахидзе (он также является лидером "Грузинской мечты") ранее отметилось рядом противоречивых действий. Среди таких стоит упомянуть принятие так называемого закона об иноагентах (очень похожего на тот, что существует в РФ). Также "Грузинская мечта" использовала в своей предвыборной кампании кадры разрушенных войной украинских городов, — мол, надо "выбирать мир".

Полиция усилила меры безопасности — у здания парламента расположили спецназовцев, а на площади Свободы в Тбилиси заметили эвакуаторы. Тем временем протестующие уже пытались штурмовать президентский дворец.

Ранее в Грузии заявили о возмущении из-за того, что переговорный процесс о вступлении в ЕС начали не с Тбилиси.

При этом официальный Тбилиси выражал желание вернуть Абхазию и Южную Осетию (сейчас эти регионы являются по сути оккупированными Россией).