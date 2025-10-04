У Грузії під час місцевих виборів спалахнули масштабні протести (відео)

Масштабна акція протесту відбувається у столиці Грузії Тбілісі. Якраз цього дня у країні проходять вибори до органів місцевого самоврядування.

У виборах беруть участь 12 партій, передає "Эхо Кавказа". У їхньому числі є і правляча партія «Грузинська мрія», і у 26 містах і муніципалітетах з усіх 64 кандидатів на посаду мера висунула лише ця політична сила.

Опозиційні партії бойкотують голосування, а учасники акції протесту висловлюють невдоволення діями "Грузинської мрії" і заявляють, що взагалі не визнають її легітимності. Нинішні вибори вони називають "російською спецоперацією", адже уряд Іраклія Кобахідзе (він так само є лідером "Грузинської мрії") раніше відзначився низкою суперечливих дій. Серед таких варто згадати ухвалення так званого закону про іноагентів (дуже подібного до того, що існує у РФ). Також "Грузинська мрія" використовувала у своїй передвиборчій кампанії кадри зруйнованих війною українських міст, – мовляв, треба "обирати мир".

Поліція посилила заходи безпеки – біля будівлі парламенту розташували спецпризначенців, а на площі Свободи у Тбілісі помітили евакуатори. Тим часом протестувальники вже намагалися штурмувати президентський палац.

Раніше в Грузії заявили про обуреність через те, що переговорний процес про вступ до ЄС розпочали не з Тбілісі.

При цьому офіційний Тбілісі висловлював бажання повернути Абхазію і Південну Осетію (наразі ці регіони є по суті окупованими Росією).