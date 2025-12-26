Только один человек спускался к "Вратам ада" в Туркменистане: что с ним случилось

Газовый кратер Дарваза, известный как "Врата ада", пылает с 1971 года и только сейчас начал угасать. Это популярное туристическое место, но в яму, где постоянно выгорает газ и где смертельно опасно находиться, спускался только один человек в истории.

Дарваза, или как его еще называют в Туркменистане "Сияние Каракума", представляет собой пылающую воронку, из которой с 1971 года выбрасывается природный газ. Находится рядом нестерпимо из-за жара, но один ученый туда все-таки спустился в специальном жаропрочном костюме, пишет Mirror.

Только сейчас огонь в кратере Дарваза начинает угасать

Дарваза возникла, по одной из легенд, когда советские геологи случайно обрушили газовую камеру во время бурения и впоследствии подожгли ее, пытаясь локализовать смертельно опасные газы и предотвратить их распространение. То, что, по мнению инженеров, должно было погаснуть через несколько недель, горит уже более 50 лет (что неудивительно, учитывая, что страна занимает четвертое место в мире по запасам природного газа).

Примечательно, что в Туркменистане нет официальных записей об этом инциденте, поскольку соответствующая документация либо засекречена, либо недоступна, либо отсутствует в архивах — что соответствует политике секретности страны. Эти "Врата в ад" находятся в огне недалеко от деревни Дарваза, расположенной в самом сердце Каракумской пустыни, и имеют приблизительные размеры 60-70 метров в ширину и 20 метров в глубину.

Кратер находится рядом с деревней Дарваза и в 260 км от Ашхабада. Сама деревня была ликвидирована в 2004 году.

Эта адская яма видна за много километров и стала одной из главных туристических достопримечательностей Туркменистана. Несмотря на кажущуюся негостеприимность этой пылающей пропасти, свидетельства посетителей указывают на то, что, как ни удивительно, в кратере могут быть обнаружены признаки жизни.

Единственный известный случай спуска человека в кратер был совершен канадским исследователем Джорджем Курунисом. В ноябре 2013 года Курунис отправился на дно газового кратера Дарваза вместе с National Geographic, чтобы собрать образцы почвы для проекта Extreme Microbiome Project и исследовать потенциальные признаки жизни в суровой среде кратера. Оснащенный специальным термостойким костюмом, Курунис смог провести внутри огненной бездны около 17 минут.

Джордж Курунис - единственный, кто опустился на дно кратера Дарваза

В ходе захватывающего эпизода исследования Курунис описал их миссию как "поиск внеземной жизни прямо здесь, на Земле", учитывая, что враждебная, богатая метаном среда кратера напоминает среду некоторых планет за пределами нашей Солнечной системы. И действительно, они обнаружили признаки жизни. Экспедиция Куруниса нашла несколько видов бактерий в почве на дне кратера.

Рассказывая о своем опыте посещения апокалиптических "Врат ада", Курунис сказал: "Там бушует невероятное количество пламени, словно там много огня. Оно горит и днем, и ночью. Если стоять на краю, можно услышать рев огня. Жара, если находиться с подветренной стороны, невыносима. По краям и ближе к центру тысячи маленьких огоньков. Это очень опасное место".

Теперь, после более чем 50 лет яростного бушующего пламени, кажется, что огонь в кратере Дарваза наконец-то угасает, хотя и постепенно. Во время пресс-конференции в июне этого года Ирина Луриева, директор туркменской государственной энергетической компании "Туркменгаз", сообщила миру, что кратер наконец-то выгорает, заявив: "Если раньше огромное зарево от огня было видно за несколько километров, отсюда и название "Врата в ад", то сегодня остался лишь слабый очаг возгорания".

Также "Врата ада" есть в России. Кратер или мегаобвал Батагай впервые был обнаружен на спутниковых снимках в 1991 году после обрушения части склона на Янинском нагорье на Дальнем Востоке России.