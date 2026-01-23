Совет мира Трампа: президент США одобрил идею внести Путиным $1 млрд замороженных активов

Президент США Дональд Трамп положительно оценил готовность кремлевского диктатора Владимира Путина оплатить взнос 1 миллиард долларов за участие в Совете мира Трампа.

Путин предложил использовать для этого российские активы, замороженные в США. Об этом Трамп сказал на борту своего самолета во время общения с журналистами, передает CNN.

Вступление в Совет мира — организацию, идея создания которой появилась у Трампа, — предусматривает взнос в размере 1 миллиарда долларов от каждой присоединяющейся страны.

У Трампа спросили о том, поддерживает ли он желание Путина оплатить этот взнос из тех средств, которые заморожены в США.

"Он (Путин — ред.) собирается присоединиться к Совету мира и сделает вклад в размере миллиарда долларов, и, используя свои деньги — я имею в виду, если он использует свои деньги — это замечательно", — заявил Трамп.

Ранее Совет мира работал как площадка для решения конфликта в Газе. Однако впоследствии стало известно, что администрация президента США хочет создать "потенциальную замену" Организации Объединенных Наций, "своеобразный параллельный неофициальный орган для решения других конфликтов за пределами Газы".

Приглашение присоединиться к Совету мира получили, в частности, Россия и Беларусь. Украина также была среди приглашенных, впрочем Владимир Зеленский выразил сомнения относительно необходимости участия в организации, куда приглашены РФ и РБ. Большинство стран Евросоюза, кроме Венгрии и Болгарии, также отклонили приглашение Трампа присоединиться к Совету мира.

Ожидается, что Совет мира будет играть важную роль в выполнении всех 20 пунктов плана президента, обеспечивая стратегический надзор, мобилизуя международные ресурсы и обеспечивая подотчетность в процессе перехода Газы от конфликта к миру и развитию.

А Владимир Путин заявил, что Россия готова направить 1 миллиард долларов в Совет мира Дональда Трампа, чтобы закрепить за собой статус постоянного члена, но предложил взять деньги из замороженных в США российских активов.