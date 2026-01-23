Рада миру Трампа: президент США схвалив ідею внести Путіним $1 млрд заморожених активів

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив готовність кремлівського диктатора Володимира Путіна сплатити внесок 1 мільярд доларів за участь в Раді миру Трампа.

Путін запропонував використати для цього російські активи, заморожені в США. Про це Трамп сказав на борту свого літака під час спілкування з журналістами, передає CNN.

Вступ до Ради миру — організації, ідея щодо створення якої зʼявилася у Трампа, — передбачає внесок у розмірі 1 мільярд доларів від кожної країни, що долучається.

У Трампа спитали щодо того, чи підтримує він бажання Путіна сплатити цей внесок з тих коштів, які заморожені в США.

"Він (Путін — ред.) збирається приєднатися до Ради миру і зробить внесок у розмірі мільярда доларів, і, використовуючи свої гроші — я маю на увазі, якщо він використовує свої гроші — це чудово", — заявив Трамп.

Раніше Рада миру працювала як майданчик для вирішення конфлікту в Газі. Однак згодом стало відомо, що адміністрація президента США хоче створити "потенційну заміну" Організації Об'єднаних Націй, "своєрідний паралельний неофіційний орган для вирішення інших конфліктів за межами Гази".

Запрошення приєднатися до Ради миру отримали, зокрема, Росія і Білорусь. Україна також була серед запрошених, утім Володимир Зеленський висловив сумніви щодо необхідності участі в організації, куди запрошені РФ та РБ. Більшість країн Євросоюзу, крім Угорщини та Болгарії, також відхилили запрошення Трампа доєднатися до Ради миру.

Очікується, що Рада миру відіграватиме важливу роль у виконанні всіх 20 пунктів плану президента, забезпечуючи стратегічний нагляд, мобілізуючи міжнародні ресурси та забезпечуючи підзвітність у процесі переходу Гази від конфлікту до миру та розвитку.

А Володимир Путін заявив, що Росія готова спрямувати 1 мільярд доларів до Ради миру Дональда Трампа, щоб закріпити за собою статус постійного члена, але запропонував узяти гроші із заморожених у США російських активів.