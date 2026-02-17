Любимая женщина премьер-министра Армении Пашиняна заявила о смене статуса после почти 30 лет вместе

Анна Акопян, гражданская жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна и мать его четырех детей, сообщила о завершении их гражданского брака.

Откровенное признание она сделала на своей странице в в Facebook, вызвав своим сообщением еще больше вопросов.

"Дорогие соотечественники, хочу сообщить, что вопрос моего гражданского брака с премьер-министром Николом Пашиняном завершен. Прошу всех проявлять внимательность и корректность в отношении этой темы. Благодарю", — говорится в публикации.

Многие тут же принялись гадать, что это значит, и колебались между заключением официального брака и расставанием.

Однако вскоре Telegram-канал Ateo Breaking cо ссылкой на информированный источник сообщил, что пара узаконила свои отношения.

Эту же информацию подтверждает армянское издание Hraparak. Сам Пашинян никаких заявлений пока не делал.

В 2024 году Анна Акопян и Никол Пашинян специально вышли в эфир в своих социальных сетях, чтобы рассказать о том, что не были женаты. Пара отметила, что де-юре они не состоят в браке, хотя вместе уже почти 30 лет.

Что известно о семейной жизни Пашиняна и Акопян

Анна Акопян родилась 1 февраля 1978 года. В 2000-м она окончила факультет журналистики Ереванского государственного университета, где во время учебы познакомилась с Пашиняном. Она была первокурсницей, а он уже заканчивал вуз.

К моменту знакомства с Анной в 1995 году Никол уже был состоявшимся профессионалом, пишет "Арменпресс". Он сотрудничал с оппозиционными изданиями будучи студентом второго-третьего курсов, а к пятому стал признанной легендой ереванского журфака. Неудивительно, что в том же 1995-м его исключили из вуза за политические взгляды.

"А потом я, первокурсница, получила важное задание: написать статью в газету. Да, именно в ту, где тогда работал Никол. Я написала и принесла ее в редакцию. Так и познакомились — на рабочем месте. Никол влюбился в меня с первого взгляда, а я в него … немного позже", — вспоминала Акопян.

Когда в одном из интервью у Пашиняна спросили, почему он не женился на Анне, тот ответил:

"Поскольку в 1990-х я занимался оппозиционной политической деятельностью, я понимал, что меня могут арестовать, привлечь к суду, а также конфисковать имущество. Поэтому я не женился с одной целью — защитить свою семью".

По его словам, дом, который они с Анной приобрели совместно, был оформлен на имя супруги.

"Я понимал, что со мной могут сделать. И думал о том, чтобы у моих детей было хотя бы где жить. Других причин для того, что мы не женаты, нет", — подчеркивал политик.

В отношениях у пары родились четверо детей: сын Ашот и три дочери — Мариам, Шушанна (Шушан) и Арпине.

В 2018–2020 годах Ашот Пашинян прошел срочную военную службу в Нагорном Карабахе. Уже после демобилизации, когда началась Вторая карабахская война, он сообщил, что вновь записался в армию добровольцем.

Анна Акопян уже много лет является главным редактором самой тиражной газеты "Айкакан жаманак".

Она была среди тех, что участвовал в Киевском саммите первых леди и джентльменов в сентябре 2023 года.

