Кохана жінка прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна заявила про зміну статусу після майже 30 років разом

Анна Акопян, цивільна дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і мати його чотирьох дітей, повідомила про завершення їхнього цивільного шлюбу.

Відверте зізнання вона зробила на своїй сторінці у Facebook, викликавши своїм дописом ще більше запитань.

"Дорогі співвітчизники, хочу повідомити, що питання мого цивільного шлюбу з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном завершено. Прошу всіх бути розсудливими та уважними на цю тему. Дякую", — ідеться в публікації.

Багато хто тут же почав гадати, що це означає, і вагався між укладенням офіційного шлюбу і розставанням.

Однак незабаром Telegram-канал Ateo Breaking з посиланням на інформоване джерело повідомив, що пара узаконила свої стосунки.

Цю ж інформацію підтверджує вірменське видання Hraparak. Сам Пашинян жодних заяв поки що не робив.

Відео дня

У 2024 році Анна Акопян і Нікол Пашинян спеціально вийшли в ефір у своїх соціальних мережах, щоб розповісти про те, що не були одружені. Пара зазначила, що де-юре вони не перебувають у шлюбі, хоча разом уже майже 30 років.

Що відомо про сімейне життя Пашиняна та Акопян

Анна Акопян народилася 1 лютого 1978 року. У 2000-му вона закінчила факультет журналістики Єреванського державного університету, де під час навчання познайомилася з Пашиняном. Вона була першокурсницею, а він уже закінчував виш.

До моменту знайомства з Анною в 1995 році Нікол уже був професіоналом, пише "Арменпресс". Він співпрацював з опозиційними виданнями будучи студентом другого-третього курсів, а до п'ятого став визнаною легендою єреванського журфаку. Не дивно, що того ж 1995-го його виключили з вишу за політичні погляди.

Пашинян закохався в Анну з першого погляду Фото: Anna Hakobyan/Facebook

"А потім я, першокурсниця, отримала важливе завдання: написати статтю в газету. Так, саме в ту, де тоді працював Нікол. Я написала і принесла її до редакції. Так і познайомилися — на робочому місці. Нікол закохався в мене з першого погляду, а я в нього... трохи пізніше", — згадувала Акопян.

Коли в одному з інтерв'ю у Пашиняна запитали, чому він не одружився з Анною, той відповів:

"Оскільки в 1990-х я займався опозиційною політичною діяльністю, я розумів, що мене можуть заарештувати, притягнути до суду, а також конфіскувати майно. Тому я не одружився з однією метою — захистити свою сім'ю".

За його словами, будинок, який вони з Анною придбали спільно, було оформлено на ім'я дружини.

"Я розумів, що зі мною можуть зробити. І думав про те, щоб у моїх дітей було хоча б де жити. Інших причин для того, що ми не одружені, немає", — підкреслював політик.

У стосунках у пари народилося четверо дітей: син Ашот і три доньки — Маріам, Шушанна (Шушан) і Арпіне.

Нікол Пашинян зі своєю сім'єю Фото: ТАСС

У 2018-2020 роках Ашот Пашинян пройшов строкову військову службу в Нагірному Карабасі. Уже після демобілізації, коли почалася Друга карабаська війна, він повідомив, що знову записався в армію добровольцем.

Анна Акопян уже багато років є головним редактором найбільш тиражної газети "Айкакан жаманак".

Вона була серед тих, хто брав участь у Київському саміті перших леді та джентльменів у вересні 2023 року.

Нагадаємо, 12 червня 2024 року Нікол Пашинян заявив, що його країна виходить з ОДКБ. Прем'єр-міністр стверджує, що інші члени організації "планували війну" проти Єревана разом з Азербайджаном.

Згодом очільник вірменського уряду різко висловився про Лукашенка та вихід з ОДКБ. Пашинян згадав про слова лідера Білорусі щодо війни, в яких Лукашенко побажав перемоги Азербайджану. Він вважає, що не може вести з ним діалог.