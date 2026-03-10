10 тысяч британских писателей выпустили книгу без текста: для чего они это сделали

Около 10 000 писателей стали соавторами книги "Не воруйте эту книгу". Ее особенность в том, что страницы совершенно пусты. Единственным содержанием является список имен авторов.

Таким образом литераторы, в том числе Кадзуо Исигуро, Филиппа Грегори и Ричард Осман выразили протест против самовольного использования их работ компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, для обучения и тренировки систем ИИ, сообщает The Guardian.

Среди других авторов, чьи имена вошли в книгу, – автор "Медленных лошадей" Мик Херрон, писательница Мариан Кейс, историк Дэвид Олусога, Мэлори Блэкман, автор "Крестиков-ноликов".

Сегодня, 10 марта, экземпляры "пустой" книги" будут распространены среди посетителей лондонской книжной ярмарки. Это происходит за неделю до того, как правительство Великобритании должно опубликовать оценку экономических издержек предлагаемых изменений в законе об авторском праве.

Відео дня

По словам инициатора проекта "Не воруйте эту книгу" Эда Ньютона-Рекса, композитора и борца за защиту авторских прав художников, индустрия искусственного интеллекта "построена на украденных работах, взятых без разрешения или оплаты".

"Это не преступление без жертв — генеративный ИИ конкурирует с людьми, на чьей работе он обучается, лишая их средств к существованию. Правительство должно защитить британских творческих людей и отказаться от легализации кражи творческих работ компаниями, занимающимися ИИ", – заявил он.

Издатели также запустят инициативу по лицензированию ИИ на Лондонской книжной ярмарке.

В прошлом году Anthropic, ведущая компания в области ИИ и разработчик чат-бота Claude, согласилась выплатить $1,5 млрд для урегулирования коллективного иска авторов книг, которые утверждали, что стартап использовал пиратские копии их произведений для обучения своего флагманского продукта.

Противостояние правительства и представителей творческих профессий

К 18 марта министры должны представить оценку экономического воздействия, а также отчет о ходе консультаций по поводу пересмотра законодательства, на фоне недовольства среди творческих профессионалов тем, как их работы используются компаниями, занимающимися искусственным интеллектом.

Обновленный закон предлагает разрешить компаниям, занимающимся ИИ, использовать защищенные авторским правом произведения без разрешения владельца, если только последний не дал понять, что хочет отказаться от этого процесса.

Британские авторы с возмущением отреагировали на основное предложение правительства в рамках консультаций.

В число артистов, протестовавших против перспективы смягчения законодательства об авторском праве, входит и сэр Элтон Джон, который назвал правительство "абсолютными неудачниками".

В свою очередь Комитет по коммуникациям и цифровым технологиям Палаты лордов призвал правительство создать систему, где использование материалов происходило бы прежде всего через лицензирование. По мнению комитета, такая система должна быть прозрачной, чтобы защищать доходы авторов и одновременно позволять развивать технологии искусственного интеллекта.

Учитывая противостояние депутатов и творческих людей, на задней обложке книги, о которой говорится выше, написано:

"Правительство Великобритании не должно легализовать кражу книг в интересах компаний, занимающихся ИИ".

В свою очередь власти убеждают, что действуют в интересах людей.

"Правительство хочет создать режим авторского права, который ценит и защищает человеческое творчество, которому можно доверять и который способствует инновациям. Мы продолжим тесно сотрудничать с творческим сектором по этому вопросу и выполним наше обязательство предоставить парламенту обновленную информацию к 18 марта", — заявили на Даунинг-стрит.

Напомним, искусственный интеллект рекомендует нанести ядерный удар для окончания войны.

Также сообщалось, что искусственный интеллект научился мстить