10 тисяч британських письменників випустили книгу без тексту: для чого вони це зробили

Близько 10 000 письменників стали співавторами книги "Не крадіть цю книгу". Її особливість у тому, що сторінки абсолютно порожні. Єдиним змістом є список імен авторів.

У такий спосіб літератори, зокрема Кадзуо Ісігуро, Філіпа Грегорі та Річард Осман, висловили протест проти самовільного використання їхніх робіт компаніями, що займаються штучним інтелектом, для навчання і тренування систем ШІ, повідомляє The Guardian.

Серед інших авторів, чиї імена увійшли до книжки, — автор "Повільних коней" Мік Геррон, письменниця Маріан Кейс, історик Девід Олусога, Мелорі Блекман, автор "Хрестиків-нуликів".

Сьогодні, 10 березня, примірники "порожньої" книги" будуть поширені серед відвідувачів лондонського книжкового ярмарку. Це відбувається за тиждень до того, як уряд Великої Британії має опублікувати оцінку економічних витрат пропонованих змін до закону про авторське право.

За словами ініціатора проєкту "Не крадіть цю книгу" Еда Ньютона-Рекса, композитора і борця за захист авторських прав художників, індустрія штучного інтелекту "побудована на вкрадених роботах, узятих без дозволу або оплати".

"Це не злочин без жертв — генеративний ШІ конкурує з людьми, на чиїй роботі він навчається, позбавляючи їх засобів до існування. Уряд має захистити британських творчих людей і відмовитися від легалізації крадіжки творчих робіт компаніями, що займаються ШІ", — заявив він.

Видавці також запустять ініціативу з ліцензування ШІ на Лондонському книжковому ярмарку.

Минулого року Anthropic, провідна компанія в галузі ШІ та розробник чат-бота Claude, погодилася виплатити $1,5 млрд для врегулювання колективного позову авторів книг, які стверджували, що стартап використовував піратські копії їхніх творів для навчання свого флагманського продукту.

Протистояння уряду та представників творчих професій

До 18 березня міністри мають представити оцінку економічного впливу, а також звіт про перебіг консультацій щодо перегляду законодавства, на тлі невдоволення серед творчих професіоналів тим, як їхні роботи використовують компанії, що займаються штучним інтелектом.

Оновлений закон пропонує дозволити компаніям, що займаються ШІ, використовувати захищені авторським правом твори без дозволу власника, якщо тільки останній не дав зрозуміти, що хоче відмовитися від цього процесу.

Британські автори з обуренням відреагували на основну пропозицію уряду в рамках консультацій.

До числа артистів, які протестували проти перспективи пом'якшення законодавства про авторське право, входить і сер Елтон Джон, який назвав уряд "абсолютними невдахами".

Своєю чергою Комітет з комунікацій та цифрових технологій Палати лордів закликав уряд створити систему, де використання матеріалів відбувалося б насамперед через ліцензування. На думку комітету, така система має бути прозорою, щоб захищати доходи авторів і водночас давати змогу розвивати технології штучного інтелекту.

З огляду на протистояння депутатів і творчих людей, на задній обкладинці книги, про яку йдеться вище, написано:

"Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку книжок в інтересах компаній, що займаються ШІ".

Зі свого боку влада переконує, що діє в інтересах людей.

"Уряд хоче створити режим авторського права, який цінує і захищає людську творчість, якому можна довіряти і який сприяє інноваціям. Ми продовжимо тісно співпрацювати з творчим сектором з цього питання і виконаємо наше зобов'язання надати парламенту оновлену інформацію до 18 березня", — заявили на Даунінг-стріт.

