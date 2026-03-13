Москва сидит без интернета: в РФ появились рекомендации, как ориентироваться по звездам

На фоне проблем с интернетом и навигацией Московский физико-технический институт выпустил рекомендации, как искать путь по Солнцу и звездам. А в российской столице появился "белый список" сайтов, пока растут продажи пейджеров и бумажных карт.

В Москве с 6 марта фиксируются отключения мобильного интернета и связи. Интернет не работал в центре города и на отдельных ветках метро. В некоторых районах с помощью мобильного интернета открывались только сайты из "белого списка", а в других местах мобильный интернет был полностью недоступен. Фокус собрал все, что известно.

Утром 10 марта также отключали мобильный интернет в Санкт-Петербурге, на фоне этих новостей в МФТИ дали рекомендации москвичам, как ориентироваться в центре столицы РФ ночью и днем.

Днем ориентируйтесь по Солнцу – оно всегда встает на востоке и садится на западе.

Ночью ищите Полярную звезду – она указывает на север. Чтобы ее найти, проведите линию через две крайние звезды Большого ковша и отмерьте вверх примерно пять таких же расстояний.

В Москве появился "белый список" сайтов, а бизнес терпит убытки

Также в Москве заработали "белые списки" разрешенных сайтов, доступных при отключении мобильного интернета

К разрешенным ресурсам относятся правительственные страницы, портал "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис от Mail, видеохостинг Rutube и мессенджер MAX. Также в "белом списке" - онлайн-маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система "Мир", сайты крупных банков и личные кабинеты мобильных операторов. Из СМИ открываются, в частности, РИА "Новости", РБК, газеты "Комсомольская правда" и "Коммерсант", телеканалы ВГТРК, "Звезда" и "Матч ТВ".

Российские операторы связи и Минцифры РФ пока официально не комментируют эту информацию.

При этом ущерб бизнеса от отключения интернета в Москве на пять дней мог составить примерно 3-5 млрд рублей. Больше всего пострадали от отключения курьерские службы, такси, каршеринг и розничная торговля с мобильными POS-терминалами.

В Кремле сообщили, что все отключения интернета происходят строго в соответствии с действующим законодательством, а перебои, предположительно, связаны с вопросами обеспечения безопасности. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, проблемы, возникающие на этом фоне у бизнеса, являются предметом для дополнительного анализа.

Таксофоны и пейджеры – будущее России

Временные отключения связи в крупных российских городах создают условия для возрождения на улицах телефонных будок. Об этом заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия"): "Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности".

Он отметил, что жители приграничных регионов уже давно живут в условиях ограничений связи, но в Москве ситуация сложнее, так как "многие административные центры находятся именно здесь".

При этом в Москве резко выросли продажи офлайн-оборудования связи и бумажных карт.

В первые дни марта продажи портативных раций выросли на 27% по сравнению с началом февраля, а продажи пейджеров подскочили на 73%.

Пейджеры снова в моде в РФ Фото: Gold Apollo

За тот же период объемы продаж стационарных телефонов выросли примерно на четверть.

Наиболее заметный рост показали бумажные карты. Продажи дорожных карт увеличились более чем вдвое, на 170%, а покупки складных карт подскочили на 70%.

Наибольшей популярностью у жителей столицы пользуются атласы "Москва. Московская область. Автомобильная карта", "Единая схема метро и пригородного ж/д сообщения. Карта Москвы", а также "Москва. Подмосковье. Карта".

Бумажные карты снова популярны у москвичей Фото: РИА Новости

В середине февраля Госдума РФ приняла закон, который обязует операторов связи приостанавливать оказание услуг при поступлении соответствующего запроса от ФСБ, а также снимает ответственность с операторов за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в такой ситуации. Статс-секретарь — замминистра цифрового развития Иван Лебедев пояснял, что нужно оперативно обеспечивать безопасность в регионах из-за возможных атак БПЛА.

