Россия хочет захватить океан и перераспределить мир до 2035 года, — СМИ

Россия в 2015-2016 годах планировала в следующие 20 лет существенно увеличить свое влияние в мире и стать гегемоном. Для этого чиновники РФ намеревались спровоцировать несколько мировых кризисов, чтобы уменьшить влияние США.

Об этом говорится в переписке заместителя главного конструктора по вооружению конструкторского бюро "Малахит", члена научного совета Российской академии наук Андрея Курносова. "Малахит" занимается созданием подводных лодок и специальных аппаратов и является одним из крупнейших производителей в России. Доступ к переписке получили журналисты "24 канала" от частной разведывательной компании Dallas — всего там более 80 тысяч писем.

Что известно об Андрее Курносове

Андрей Курносов работает в конструкторском бюро "Малахит". Вместе с этим он работает заведующим кафедрой БА1 "Корабельное вооружение и морская робототехника" Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Устинова, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПБГМТУ), а также в некоммерческой организации "Инновационный инжиниринговый центр".

В 2013 году он развелся с женой, ведь изменял им с преподавательницей кафедры СПБГМТУ, которая была на 22 года младше его. Однако потом преподавательница изменила Курносову со сверстниками.

После этого его самым большим соратником в жизни стал его пес — немецкий шпиц Урус. Вместе с хозяином пес принимает ароматические ванны, его возят на соревнования. Также Курносов заказывает написание его портретов. Более того, они даже якобы "договорились" умереть в один день.

В конструкторском бюро Курносов отвечает за разработку и внедрение крылатых и баллистических ракет, а также за внедрение систем вычисления и искусственного интеллекта, причем не только на подводные лодки.

Однако смыслом его жизни последних лет стало создание принципиально новой стратегической подводной системы, которая может полноценно заменить собой целый флот.

По его словам, новая система будет представлять собой блочно-модульную конструкцию, которая способна выполнять гидроакустическую, гидрологическую и навигационную разведки, заниматься поиском кабелей и других объектов инфраструктуры, а также служить целеуказанием для непосредственно поражения.

Кроме того, система, которую он называет "актер", в его представлении будет нести на себе беспилотные летательные и подводные аппараты, которые будут иметь функцию скрытой доставки групп спецназовцев к месту диверсии, а также иметь средства противоракетной обороны.

При этом аппарат должен быть небольшим, чтобы не оставлять за собой тепловой след.

Еще одна важная деталь "актера" — он должен быть бескомпроматным, то есть невозможно будет доказать его причастность к тому или иному государству.

В Кремле также рассчитывали, что "актер" имел бы и гражданское приспособление — он мог бы добывать полезные ископаемые в Арктике, а также очищать океан от мусора.

В то же время такая идея Курносова получила поддержку — одним из людей, кто поддержал ее, стал Андрей Безруков, советник руководителя "Роснефти", профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО (МГИМО), а также член президиума Совета по внешней и оборонной политике.

У Путина планировали создать кризисные ситуации

При этом, в России понимали важность того, чтобы изменить систему влияния в мире. В окружении Путина решили, что необходимо создать несколько кризисных ситуаций: экономические проблемы, кибервойны, техногенные катастрофы, неконтролируемую миграцию и войны, после чего Россия могла бы "спасти" страны от этих проблем.

Целью было сделать из РФ "экспортера безопасности других стран". Однако, чтобы к Москве обращались за помощью и гарантиями безопасности, Кремль должен был создать эти кризисные ситуации.

Подобную концепцию сформировали российские политики, идеологи и бизнес-гиганты еще в 2016 году, которая была презентована во время закрытой сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Там россияне отмечали, что в случае определенных кризисов страны будут искать альтернативу США относительно поставщиков технологий и безопасности.

В то же время в этом плане почти не учитывалась роль Китая, а Россию будущего называли "самой безопасной в мире страной, арбитром в политике и тихой гаванью для людей и активов".

Вместе с разработкой стратегии, которая предусматривала создание ряда кризисов, из которых выход находила бы именно Москва, Курносов и Безруков изучали схемы прокладки кабелей связи.

У России есть планы до 2035 года

В переписке также можно найти презентацию России, созданную Андреем Безруковым при участии Курносова, для форума Агентства стратегических инициатив и Росконгресса. В ней расписаны дальнейшие планы и прогнозы России по развитию мира.

Там не указано вторжение в Украину, а также есть прогноз по распаду Евросоюза в 2023 году. Однако там есть прогноз о начале новой Холодной войны, кибервойну, а также переход США к так называемому "нео-рузвельтарианству" с изменением внешней политики под названием "Доктрина Монро 2.0".

Доктрина Монро — политическая доктрина США, часть седьмого Обращения к Конгрессу тогдашнего президента Джеймса Монро. В ней были определены долговременные цели внешней политики США, в частности независимость США от европейских правительств, сформулировано существование двух политических сфер, определен принцип невмешательства США в европейские конфликты, предложено прекращение всех колониальных кампаний в западном полушарии.

При этом страны мира должны быть разделены на "острова" с двумя или тремя центрами влияния. Россия должна была бы стать центром принятия решений в Евразии и иметь влияние на половину Европы. Только на Францию, Испанию, Италию, Швецию и Норвегию с Германией должно остаться равноценное влияние Вашингтона и Москвы.

Россия хотела претендовать на Гренландию

В видении российской стратегии, США должны были бы к 2035 году быть разделены на два полюса: англоязычный север и испаноязычный юг.

При этом значительная часть Южной Америки, почти весь так называемый Ближний Восток и многие страны Африки путинские единомышленники отнесли к так называемой "дыре" — местам постоянных конфликтов и нестабильности.

В планах РФ также значилось влияние Кремля на Гренландию

Россия не меняет планов

В заключении авторы материала отмечают, что хотя речь не идет о создании Евразийского острова с центром в Москве, однако Путин и Кремль хотят реализовать по крайней мере часть амбициозных планов. В частности, они пытаются развалить Евросоюз, а также сделать недееспособным НАТО.

"Подыгрывая Трампу с его доктриной Монро 2.0, расшатывая ситуацию в Германии, Франции, Италии и других государствах с помощью своих политических прокси. Москва продолжает свою диверсионно-террористическую деятельность в море, запускает беспилотники в воздушное пространство соседних с Украиной стран, разжигает конфликты в Африке, передает Ирану разведывательные данные для ударов по базам США, и всячески подогревает любую нестабильность в каждом регионе, где имеет влияние", — отмечается в материале.

При этом Россия работает над разработкой амбициозных проектов, подобных "актору", чтобы господствовать в мировом океане.