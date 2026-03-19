Росія хоче захопити океан та перерозподілити світ до 2035 року, — ЗМІ

Росія у 2015-2016 роках планувала у наступні 20 років суттєво збільшити свій вплив у світу та стати гегемоном. Для цього чиновники РФ мали намір спровокувати декілька світових криз, аби зменшити вплив США.

Про це йдеться в листуванні заступника головного конструктора з озброєння конструкторського бюро "Малахіт", члена наукової ради Російської академії наук Андрія Курносова. "Малахіт" займається створенням підводних човнів та спеціальних апаратів і є одним з найбільших виробників у Росії. Доступ до листування отримали журналісти "24 каналу" від приватної розвідувальної компанії Dallas — загалом там понад 80 тисяч листів.

Що відомо про Андрія Курносова

Андрій Курносов працює в конструкторському бюро "Малахіт". Разом з цим він працює завідувачем кафедри БА1 "Корабельне озброєння та морська робототехніка" Балтійського державного технічного університету "Военмех" імені Устінова, Санкт-Петербурзькому державному морському технічному університеті (СПБДМТУ), а також у некомерційній організації "Інноваційний інжиніринговий центр".

У 2013 році він розлучився з дружиною, адже зраджував їх з викладачкою кафедри СПБДМТУ, яка була на 22 роки молодша за нього. Однак потім викладачка зрадила Курносову з однолітками.

Після цього його найбільшим соратником у житті став його пес — німецький шпіц Урус. Разом з господарем пес приймає ароматичні ванни, його возять на змагання. Також Курносов замовляє написання його портретів. Ба більше, вони навіть нібито "домовились" померти в один день.

У конструкторському бюро Курносов відповідає за розробку і впровадження крилатих та балістичних ракет, а також за впровадження систем обчислення та штучного інтелекту, причому не тільки на підводні човни.

Однак сенсом його життя останніх років стало створення принципово нової стратегічної підводної системи, яка може повноцінно замінити собою цілий флот.

За його словами, нова система являтиме собою блочно-модульну конструкцію, що здатна виконувати гідроакустичну, гідрологічну та навігаційну розвідки, займатися пошуком кабелів та інших об'єктів інфраструктури, а також слугувати цілевказівкою для безпосередньо ураження.

Крім того, система, яку він називає "актор", у його уявленні нестиме на собі безпілотні літальні та підводні апарати, які матимуть функцію прихованого доставлення груп спецпризначенців до місця диверсії, а також мати засоби протиракетної оборони.

При цьому апарат має бути невеликим, аби не залишати за собою тепловий слід.

Ще одна важлива деталь "актора" — він має бути безкомпроматним, тобто неможливо буде довести його причетність до тієї чи іншої держави.

У Кремлі також розраховували, що "актор" мав би і цивільне пристосування — він міг би видобувати корисні копалини в Арктиці, а також очищати океан від сміття.

Водночас така ідея Курносова отримала підтримку — одним з людей, хто підтримав її, став Андрей Безруков, радник керівника "Роснєфті", професор кафедри прикладного аналізу міжнародних проблем МДІМВ (МГИМО), а також член президії Ради із зовнішньої та оборонної політики.

У Путіна планували створити кризові ситуації

При цьому, у Росії розуміли важливість того, аби змінити систему впливу у світі. В оточенні Путіна вирішили, що необхідно створити декілька кризових ситуацій: економічні проблеми, кібервійни, техногенні катастрофи, неконтрольовану міграцію та війни, після чого Росія могла б "врятувати" країни від цих проблем.

Ціллю було зробити з РФ "експортера безпеки інших країн". Однак, щоб до Москви зверталися за допомогою та гарантіями безпеки, Кремль мав створити ці кризові ситуації.

Подібну концепцію сформували російські політики, ідеологи та бізнес-гіганти ще у 2016 році, яка була презентована під час закритої сесії засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Там росіяни наголошували, що у випадку певних криз країни шукатимуть альтернативу США щодо постачальників технологій та безпеки.

Водночас у цьому плані майже не враховувалася роль Китаю, а Росію майбутнього називали "найбезпечнішою в світі країною, арбітром в політиці та тихою гаванню для людей та активів".

Разом з розробкою стратегії, яка передбачала створення низки криз, з яких вихід знаходила б саме Москва, Курносов та Безруков вивчали схеми прокладання кабелів зв'язку.

Росія має плани до 2035 року

У листуванні також можна знайти презентацію Росії, створеної Андрієм Безруковим за участі Курносова, для форуму Агенції стратегічних ініціатив та Росконгресу. У ній розписані подальші плани та прогнози Росії щодо розвитку світу.

Там не зазначено вторгнення в Україну, а також є прогноз щодо розпаду Євросоюзу в 2023 році. Однак там є прогноз щодо початку нової Холодної війни, кібервійну, а також перехід США до так званого "нео-рузвельтаріанства" зі зміною зовнішньої політики під назвою "Доктрина Монро 2.0".

Доктрина Монро — політична доктрина США, частина сьомого Звернення до Конгресу тодішнього президента Джеймса Монро. У ній було визначено довготривалі цілі зовнішньої політики США, зокрема незалежність США від європейських урядів, сформульовано існування двох політичних сфер, визначено принцип невтручання США в європейські конфлікти, запропоновано припинення всіх колоніальних кампаній в західній півкулі.

При цьому країни світу мають бути розподілені на "острови" з двома чи трьома центрами впливу. Росія мала б стати центром прийняття рішень у Євразії та мати вплив на половину Європи. Лише на Францію, Іспанію, Італію, Швецію та Норвегію з Німеччиною мав би залишитися рівноцінний вплив Вашингтона та Москви.

Росія хотіла претендувати на Гренландію

У баченні російської стратегії, США мали б до 2035 року бути розділені на два полюси: англомовну північ та іспаномовний південь.

При цьому значна частина Південної Америки, майже весь так званий Ближній Схід та багато країн Африки путінські однодумці віднесли до так званої "діри" – місць постійних конфліктів та нестабільності.

У планах РФ також значився вплив Кремля на Гренландії

Росія не змінює планів

У висновку автори матеріалу наголошують, що хоча не йдеться про створення Євразійського острова з центром у Москві, однак Путін та Кремль мають бажання реалізувати принаймні частину амбітних планів. Зокрема, вони намагаються розвалити Євросоюз, а також зробити недієздатним НАТО.

"Підігруючи Трампу з його доктриною Монро 2.0, розхитуючи ситуацію у Німеччині, Франції, Італії та інших державах за допомогою своїх політичних проксі. Москва продовжує свою диверсійно-терористичну діяльність у морі, запускає безпілотники у повітряний простір сусідніх з Україною країн, розпалює конфлікти в Африці, передає Ірану розвідувальні дані для ударів по базах США, та всіляко підігріває будь-яку нестабільність у кожному регіоні, де має вплив", — зазначається в матеріалі.

При цьому Росія працює над розробкою амбітних проєктів, подібних до "актора", аби панувати у світовому океані.