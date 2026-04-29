Самый богатый человек Индии хочет спасти "кокаиновых" бегемотов Эскобара

В Колумбии хотят убить 80 бегемотов, которые расплодились после того, как известный наркоторговец Пабло Эскобар купил трех самок и одного самца для своего ранчо. Бегемоты угрожают местным видам и людям.

Но Анант Амбани, наследник индийского миллиардера Мукеша Амбани, предложил забрать обреченных бегемотов в свой заповедник. Анант известен своей защитой дикой природы, пишет CNN.

Бегемоты Эскобара угрожают животным Колумбии

Бегемоты произошли от животных, завезенных в страну в 1980-х годах Пабло Эскобаром, одним из крупнейших колумбийских наркобаронов, который стремился создать один из крупнейших частных зоопарков в Латинской Америке с разнообразными животными. После его ликвидации в 1993 году бегемоты остались без присмотра, разбрелись по поместью и "оккупировали" главную реку Колумбии – Магдалену. Из-за их происхождения, в СМИ их прозвали "кокаиновыми бегемотами", или "бегемотами Эскобара".

С тех пор их популяция резко возросла и достигла примерно 160 особей, и теперь их присутствие угрожает местным видам. Несколько недель назад Колумбия заявила о планах истребить 80 этих животных, что вызвало дискуссию.

"Без этих мер невозможно контролировать численность популяции, и, как мы уже видели, по оценкам, к 2030 году у нас будет как минимум 500 бегемотов, что будет негативно сказываться на местных видах, таких как ламантины и речные черепахи. Именно с ответственностью за нашу экосистему мы должны предпринять эти действия", — заявили власти 13 апреля.

Амбани попросил правительство Колумбии пересмотреть это решение, предложив разместить их в своем центре спасения животных.

Анант Амбани известен своей любовью к животным и своей дорогой свадьбой

"Эти 80 бегемотов не выбирали место своего рождения и не создавали обстоятельства, в которых оказались", — написал он в социальных сетях. Эти животные "являются живыми, чувствующими существами, и если у нас есть возможность спасти их безопасным и гуманным способом, мы обязаны попытаться это сделать".

В городе Джамнагар, штат Гуджарат, Амбани основал центр охраны природы "Вантара", в котором, согласно официальному сайту, содержится более 150 000 животных более чем 2000 видов дикой природы.

Именно сюда он предлагает переселить 80 колумбийских бегемотов, которые в настоящее время обитают вокруг поместья "Асьенда Наполес", расположенного в Пуэрто-Триунфо, департамент Антиокия, которое когда-то принадлежало Эскобару, а теперь стало туристической достопримечательностью.

"Мы готовы принять этих бегемотов и обеспечить им уход в специально спроектированной и обогащенной среде, призванной гарантировать их благополучие и одновременно отражающей ключевые характеристики их нынешней среды обитания", — говорится в заявлении, подписанном генеральным директором Vantara Вивааном Карани от имени Амбани.

В письме, адресованном министру окружающей среды и устойчивого развития Колумбии Ирен Велес Торрес, руководители компании Vantara призывают "с уважением обжаловать" решение колумбийского правительства.

Если правительство Колумбии одобрит запрос, он будет выполнен "в строгом соответствии с необходимыми согласованиями, разрешениями, процедурами должной осмотрительности, требованиями биобезопасности и логистическим планированием", — пояснил Карани в своем заявлении, предлагая "пожизненный" уход за животными в соответствии с принципом "не причинения вреда ни одному живому существу".

Представители организации Vantara заявили, что они "в полной мере готовы" к диалогу с правительством Колумбии и хотят встретиться с представителями администрации президента Густаво Петро.

Анант Амбани, основатель компании Vantara и сын председателя и генерального директора Reliance Industries Limited (RIL), считающейся крупнейшей частной корпорацией в Индии, известен своей любовью к животным.

"В животных я вижу Бога, а Vantara — это храм", — говорит он.

