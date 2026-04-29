Найбагатша людина Індії хоче врятувати "кокаїнових" бегемотів Ескобара

У Колумбії хочуть убити 80 бегемотів, які розплодилися після того, як відомий наркоторговець Пабло Ескобар купив трьох самок і одного самця для свого ранчо. Бегемоти загрожують місцевим видам і людям.

Але Анант Амбані, спадкоємець індійського мільярдера Мукеша Амбані, запропонував забрати приречених бегемотів у свій заповідник. Анант відомий своїм захистом дикої природи, пише CNN.

Бегемоти Ескобара загрожують тваринам Колумбії

Бегемоти походять від тварин, завезених у країну в 1980-х роках Пабло Ескобаром, одним із найбільших колумбійських наркобаронів, який прагнув створити один із найбільших приватних зоопарків у Латинській Америці з різноманітними тваринами. Після його ліквідації 1993 року бегемоти залишилися без нагляду, розбрелися по маєтку та "окупували" головну річку Колумбії — Магдалену. Через їхнє походження, у ЗМІ їх прозвали "кокаїновими бегемотами", або "бегемотами Ескобара".

Відтоді їхня популяція різко зросла і досягла приблизно 160 особин, і тепер їхня присутність загрожує місцевим видам. Кілька тижнів тому Колумбія заявила про плани винищити 80 цих тварин, що викликало дискусію.

"Без цих заходів неможливо контролювати чисельність популяції, і, як ми вже бачили, за оцінками, до 2030 року ми матимемо щонайменше 500 бегемотів, що негативно впливатиме на місцеві види, як-от ламантини та річкові черепахи. Саме з відповідальністю за нашу екосистему ми повинні вжити цих заходів", — заявила влада 13 квітня.

Амбані попросив уряд Колумбії переглянути це рішення, запропонувавши розмістити їх у своєму центрі порятунку тварин.

Анант Амбані відомий своєю любов'ю до тварин і своїм дорогим весіллям

"Ці 80 бегемотів не обирали місце свого народження і не створювали обставини, в яких опинилися", — написав він у соціальних мережах. Ці тварини "є живими, чуттєвими істотами, і якщо у нас є можливість врятувати їх безпечним і гуманним способом, ми зобов'язані спробувати це зробити".

У місті Джамнагар, штат Гуджарат, Амбані заснував центр охорони природи "Вантара", в якому, згідно з офіційним сайтом, міститься понад 150 000 тварин більш ніж 2000 видів дикої природи.

Саме сюди він пропонує переселити 80 колумбійських бегемотів, які нині мешкають навколо маєтку "Асьєнда Наполес", розташованого в Пуерто-Тріунфо, департамент Антіокія, який колись належав Ескобару, а тепер став туристичною пам'яткою.

"Ми готові прийняти цих бегемотів і забезпечити їм догляд у спеціально спроєктованому і збагаченому середовищі, що покликане гарантувати їхнє благополуччя і водночас відображає ключові характеристики їхнього нинішнього середовища проживання", — йдеться в заяві, підписаній генеральним директором Vantara Вівааном Карані від імені Амбані.

У листі, адресованому міністру довкілля та сталого розвитку Колумбії Ірен Велес Торрес, керівники компанії Vantara закликають "з повагою оскаржити" рішення колумбійського уряду.

Якщо уряд Колумбії схвалить запит, він буде виконаний "у суворій відповідності з необхідними узгодженнями, дозволами, процедурами належної обачності, вимогами біобезпеки та логістичним плануванням", — пояснив Карані у своїй заяві, пропонуючи "довічний" догляд за тваринами відповідно до принципу "не заподіяння шкоди жодній живій істоті".

Представники організації Vantara заявили, що вони "повною мірою готові" до діалогу з урядом Колумбії і хочуть зустрітися з представниками адміністрації президента Густаво Петро.

Анант Амбані, засновник компанії Vantara і син голови та генерального директора Reliance Industries Limited (RIL), що вважається найбільшою приватною корпорацією в Індії, відомий своєю любов'ю до тварин.

"У тваринах я бачу Бога, а Vantara — це храм", — каже він.

