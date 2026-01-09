Таємничий покупець купив руїни палацу Пабло Ескобара за 21 млн доларів (відео)

Покинутий особняк, що колись належав сумнозвісному наркобарону Пабло Ескобару, було продано на аукціоні анонімному покупцеві. Від палацу Ескобара залишилися тільки стіни, але вважається, що в ньому можуть бути схованки з грошима.

Колись маєток Ескобара, який він назвав на честь своєї доньки Мануели, охороняли 120 бойовиків, але в 1993 році угруповання "Лос Пепес", яке складалося з колишніх соратників Ескобара та фінансувалося картелем "Калі", який конкурував з ним, підірвало 200 кг тротилу на території маєтку. Відтоді палац прийшов у запустіння, але все одно приваблював туристів, пише The Sun.

Вілла Ла-Мануела була підірвана після смерті Ескобара

Цей особняк колись був перлиною імперії Пабло Ескобара. Великий маєток розташований на штучному озері в курортному місті Гуатапе, на схід від Медельїна.

Незважаючи на те, що особняк десятиліттями лежав у руїнах, він продовжує щорічно приваблювати мільйони допитливих туристів, які прагнуть хоча б мигцем побачити те, що залишилося від фортеці наркобарона.

Відео дня

До того ж вважається, що навіть у руїнах залишаються недоторканими схованки з грошима і кокаїном. Згідно з міською легендою, подвійні стіни спеціально спроектували, щоб Ескобар міг ховати в них готівку і зброю.

Пабло Ескобар, якого прозвали "Королем кокаїну", був лідером Медельїнського наркокартелю, відомого тим, що постачав до США контрабандою понад 80 відсотків усього кокаїну.

За час свого правління він зібрав величезні статки, які обчислюються мільярдами, і не зупинявся ні перед чим, щоб захистити свій бізнес із торгівлі наркотиками.

Вважається, що на піку своєї могутності він був сьомою найбагатшою людиною у світі.

Ескобар замовив будівництво особняка наприкінці 1980-х років і назвав його на честь своєї дочки Мануели.

Це замислювалося як подарунок на її 15-річчя, але офіційно, Мануела так і не отримала свій подарунок. У період свого розквіту Ла-Мануела охоронялася 120 бойовиками.

Навіть після вибуху, організованого "Лос Пепес", частина маєтку ще впізнавана: басейн, футбольне поле, що водночас слугувало вертолітним майданчиком, будинок дворецького та будівля, що використовувалася як бар-ресторан, значною мірою збереглися в первозданному вигляді.

Після смерті Ескобара 1993 року його садівник Вільям Дуке доглядав за територією маєтку Ла Мануела протягом 30 років, поки його, нарешті, не виселили 2019 року.

Інвестори впродовж багатьох років виявляли інтерес до цього маєтку, приваблені його похмурою історією і величезним туристичним потенціалом.

Пабло Ескобар із дружиною та дітьми Фото: Соцсети

Тепер анонімному покупцеві належить вирішити долю особняка.

Колумбійське агентство з повернення активів підтвердило, що палац Ескобара змінив власника.

Урядова організація SAE, що управляє активами, конфіскованими в організованої злочинності, підтвердила продаж після публічного аукціону.

Початкова ціна становила трохи більше 10 мільйонів доларів, але під час торгів ціна зросла вдвічі.

Президент SAE Амелія Перес Парра заявила: "Знаменита власність, що колись належала Пабло Ескобару, продана. Кожен актив, який нам вдається повернути і продати, являє собою перемогу держави над злочинністю. Те, що раніше купувалося на гроші від наркоторгівлі, тепер перетворюється на легальні ресурси, які приносять користь колумбійцям".

Нагадаємо, літак Boeing 727, що колись належав Пабло Ескобару, перетворився на готель, розташований на промисловій території в Брістолі. Літак був побудований 1968 року для Japan Airlines і переобладнаний під приватні потреби 1981 року. Він продовжував літати до 2012 року, коли він здійснив свій останній рейс на аеродром Філтон.

Тим часом у Колумбії не можуть вирішити, що робити з бегемотами Ескобара. Наркобарон привіз їх для власної розваги на своє ранчо в Hacienda Nápoles. І після смерті Пабло гіпопотами опинилися в місцевій річці Магдалена, де почали розмножуватися і тероризувати місцеве населення.