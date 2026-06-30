28 пальцев на лапах: необычный кот попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за своей аномалии (фото)

Почти двухлетний кот по кличке Тоби Хендерсон из города Сансинг в штате Мичиган (США) попал в Книгу рекордов Гиннеса как кот с самым большим количеством пальцев на лапах.

Он сравнялся с котом-полидактилем Джейком из Канады, рекорд которого, тоже 28 пальцев, был зафиксирован в 2002 году, сообщается на сайте КРГ.

В семье Делани Хендерсон, которая взяла Тоби из приюта, есть еще кошка Конни, у которой тоже полидактилия: два лишних пальца на передних лапах.

Тоби сравнялся по количеству пальцев с рекордсменом 2002 года Фото: guinnessworldrecords.com

"Когда я впервые увидела его пальцы, я просто не могла поверить своим глазам! У меня уже есть другой кот-полидактиль, и я ожидала дополнительных "больших пальцев", но ничто не могло подготовить меня к тому, что я увижу на лапах Тоби", — говорит хозяйка рекордсмена.

Так выглядят лапы Тоби Фото: guinnessworldrecords.com

Девушка признается, что не только лапы Тоби покорили ее сердце, но и его дружелюбие и общительность.

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"У меня было предчувствие, когда я встретила его, что он должен быть в моей жизни, и я так благодарна, что подарила ему дом навсегда", — сказала она.

Тоби очень ласковый и дружелюбный Фото: guinnessworldrecords.com

В детстве Тоби был застенчивым и пугливым, ему потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к новой обстановке. Однако теперь, когда стал на год старше, он — самый энергичный и жизнерадостный кот, которого когда-либо встречала его приемная мама:

"Когда он не полон энергии, он такой большой ребенок. Он обожает обниматься, мурлычет, как только его коснешься, и засыпает между моих ног всякий раз, когда я на диване. Он действительно такой особенный, милый кот, и нам очень повезло, что он есть в нашей семье".

В семье Хендерсонов — два многопалых животных Фото: guinnessworldrecords.com

Делани признается, что часто сталкивается с вопросом о том, влияют ли пальцы Тоби на его здоровье или поведение.

"Он отлично себя чувствует, и, помимо тщательной стрижки когтей, — у него их целых 30! — он обычный кот, без каких-либо дополнительных проблем", — объяснила она.

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