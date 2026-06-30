28 пальців на лапах: незвичайний кіт потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїй аномалії (фото)

Майже дворічний кіт на ім’я Тобі Хендерсон із міста Сансінг у штаті Мічиган (США) потрапив до Книги рекордів Гіннеса як кіт із найбільшою кількістю пальців на лапах.

Він зрівнявся з котом-полідактилем Джейком із Канади, рекорд якого — також 28 пальців — було зафіксовано у 2002 році, як повідомляється на сайті КРГ.

У родині Делані Хендерсон, котра взяла Тобі з притулку, є ще кішка Конні, у якої теж полідактилія: два зайві пальці на передніх лапах.

Тобі зрівнявся за кількістю пальців із рекордсменом 2002 року Фото: guinnessworldrecords.com

"Коли я вперше побачила його пальці, я просто не могла повірити своїм очам! У мене вже є інший кіт-полідактиль, і я очікувала на додаткові "великі пальці", але ніщо не могло підготувати мене до того, що я побачу на лапах Тобі", — каже господиня рекордсмена.

Ось так виглядають лапи Тобі Фото: guinnessworldrecords.com

Дівчина зізнається, що її серце підкорили не лише лапки Тобі, а й його доброзичливість та товариськість.

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"Коли я його зустріла, у мене було передчуття, що він має бути в моєму житті, і я така вдячна, що подарувала йому дім назавжди", — сказала вона.

Тобі дуже ласкавий і доброзичливий Фото: guinnessworldrecords.com

У дитинстві Тобі був сором’язливим і боязким, йому знадобився певний час, щоб пристосуватися до нових умов. Однак тепер, коли став на рік старшим, він — найенергійніший і найжиттєрадісніший кіт, якого коли-небудь зустрічала його прийомна мама:

"Коли він не сповнений енергії, він така велика дитина. Він обожнює обійматися, муркоче, щойно його торкнешся, і засинає між моїми ногами щоразу, коли я на дивані. Він справді такий особливий, милий кіт, і нам дуже пощастило, що він є в нашій родині".

У родині Хендерсонів — дві багатопалі тварини Фото: guinnessworldrecords.com

Делані зізнається, що часто стикається з питанням про те, чи впливають пальці Тобі на його здоров’я чи поведінку.

"Він чудово почувається, і, крім ретельного підстригання кігтів, — у нього їх аж 30! — він звичайний кіт, без жодних додаткових проблем", — пояснила вона.

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