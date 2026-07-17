"Ответственность перед природой": названо самое красивое слово в мире (видео)

Платформа для изучения языков Babbel совместно с группой лингвистов, писателей и экспертов по культуре выбрала победителя в рейтинге самых красивых слов в мире. В это список попало и украинское слово.

Проанализировав обсуждения 223 слов из 75 языков в онлайн-сообществах, включая Reddit и TikTok, а также заслушав мнение экспертов, которые оценивали слова по их звучанию, значению, редкости и культурной значимости, платформа выбрала победителя. И этим словом стало слово "кайтиакитанга" (kupu, kaitiakitanga) из языка маори, коренного народа Новой Зеландии, пишет ресурс RNZ.

Оно означает "охрана" или "защита" и описывает ответственность человека перед природой, его призвание защищать и сохранять ее для будущих поколений. Такой подход основан на мировоззрении маори.

"Слово "кайтиакитанга" объединяет в себе все, что делает слово необычным: характерное звучание, глубокий смысл и концепцию, не имеющую прямого эквивалента во многих других языках. В то же время оно затрагивает тему, определяющую нашу эпоху: ответственное отношение к окружающей среде для будущих поколений. Таким образом, "кайтиакитанга" демонстрирует уникальную способность языка выражать сложные ценности и взгляды одним словом", — отметили в Babbel.

Відео дня

Эксперт по языку Babbel Эстебан Тума Портилья отметил, что эта концепция нашла отклик не просто так:

"Поскольку люди во всем мире ощущают последствия изменения климата, это выразительное, характерное слово "кайтиакитанга" напоминает нам о нашей ответственности за заботу об окружающей среде и друг о друге".

По его словам, повторяющиеся звуки в слове вызывают ассоциации с "нашей планетой, ее природными циклами и нашим местом в них".

Особенно привлекательными были слова, которые резонируют не только благодаря своей фонетической эстетике, но и выражают переживания или ценности, не имеющие прямого эквивалента в других языках.

"Слова из языков меньшинств или исчезающих языков, в частности, открывают уникальные перспективы на мир. В то же время слова приобретают значение, когда они затрагивают темы, формирующие общество в настоящее время", — считает лингвист и эксперт по языкам Babbel Марен Паули.

Она подчеркнула, что "kaitiakitanga" объединяет все это и показывает, как язык может открывать новые перспективы на мир.

В топ-15 также вошли следующие слова:

Аура (греч.) — отличительное присутствие, энергия или атмосфера, окружающая человека.

(греч.) — отличительное присутствие, энергия или атмосфера, окружающая человека. Хираэт (валл.) — глубокая, горько-сладкая тоска по утраченному или никогда по-настоящему не известному дому или времени.

(валл.) — глубокая, горько-сладкая тоска по утраченному или никогда по-настоящему не известному дому или времени. Икигай (япон.) — чувство цели в жизни, дающее человеку повод вставать каждое утро.

(япон.) — чувство цели в жизни, дающее человеку повод вставать каждое утро. Ирий (вырий) (украин.) — мифическое, теплое место, куда, согласно легенде, мигрируют души и птицы зимой.

(украин.) — мифическое, теплое место, куда, согласно легенде, мигрируют души и птицы зимой. Кинцуги (японский) — искусство реставрации разбитой керамики золотом, при котором трещины не скрываются, а, наоборот, подчеркиваются.

(японский) — искусство реставрации разбитой керамики золотом, при котором трещины не скрываются, а, наоборот, подчеркиваются. Луфтменш (идиш) — идеалист или мечтатель, живущий скорее идеями и мечтами, чем практическими делами.

(идиш) — идеалист или мечтатель, живущий скорее идеями и мечтами, чем практическими делами. Мамихлапинатапаи (яган) — многозначительный взгляд, которым обмениваются два человека, каждый из которых хочет, чтобы другой сделал первый шаг.

(яган) — многозначительный взгляд, которым обмениваются два человека, каждый из которых хочет, чтобы другой сделал первый шаг. Наз (урду) — чувство уверенности и гордости, возникающее от безусловной любви.

(урду) — чувство уверенности и гордости, возникающее от безусловной любви. Охала (испанский) — выражение надежды или желания, что что-то произойдет.

(испанский) — выражение надежды или желания, что что-то произойдет. Поронкусема (финский) — традиционная единица измерения расстояния: как далеко может пройти северный олень, прежде чем ему понадобится помочиться.

(финский) — традиционная единица измерения расстояния: как далеко может пройти северный олень, прежде чем ему понадобится помочиться. Саудаде (португальский) — глубокая тоска по кому-то или чему-то отсутствующему — одновременно болезненная и прекрасная.

(португальский) — глубокая тоска по кому-то или чему-то отсутствующему — одновременно болезненная и прекрасная. Убунту (зулу) — философия общей человечности: "Я существую, потому что существуем мы".

(зулу) — философия общей человечности: "Я существую, потому что существуем мы". Якамоз (турецкий) — серебристое мерцание лунного света на поверхности воды.

(турецкий) — серебристое мерцание лунного света на поверхности воды. Зефир (греческий) — нежный, легкий и освежающий бриз.

Напомним, инженер-самоучка в области ИИ расшифровал минойское письмо, которое не могли прочесть 120 лет.

Также сообщалось, что ученые приблизились к разгадке сидетского языка.