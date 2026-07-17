"Ответственность перед природой": названо самое красивое слово в мире (видео)
Платформа для изучения языков Babbel совместно с группой лингвистов, писателей и экспертов по культуре выбрала победителя в рейтинге самых красивых слов в мире. В это список попало и украинское слово.
Проанализировав обсуждения 223 слов из 75 языков в онлайн-сообществах, включая Reddit и TikTok, а также заслушав мнение экспертов, которые оценивали слова по их звучанию, значению, редкости и культурной значимости, платформа выбрала победителя. И этим словом стало слово "кайтиакитанга" (kupu, kaitiakitanga) из языка маори, коренного народа Новой Зеландии, пишет ресурс RNZ.
Оно означает "охрана" или "защита" и описывает ответственность человека перед природой, его призвание защищать и сохранять ее для будущих поколений. Такой подход основан на мировоззрении маори.
"Слово "кайтиакитанга" объединяет в себе все, что делает слово необычным: характерное звучание, глубокий смысл и концепцию, не имеющую прямого эквивалента во многих других языках. В то же время оно затрагивает тему, определяющую нашу эпоху: ответственное отношение к окружающей среде для будущих поколений. Таким образом, "кайтиакитанга" демонстрирует уникальную способность языка выражать сложные ценности и взгляды одним словом", — отметили в Babbel.
Эксперт по языку Babbel Эстебан Тума Портилья отметил, что эта концепция нашла отклик не просто так:
"Поскольку люди во всем мире ощущают последствия изменения климата, это выразительное, характерное слово "кайтиакитанга" напоминает нам о нашей ответственности за заботу об окружающей среде и друг о друге".
По его словам, повторяющиеся звуки в слове вызывают ассоциации с "нашей планетой, ее природными циклами и нашим местом в них".
Особенно привлекательными были слова, которые резонируют не только благодаря своей фонетической эстетике, но и выражают переживания или ценности, не имеющие прямого эквивалента в других языках.
"Слова из языков меньшинств или исчезающих языков, в частности, открывают уникальные перспективы на мир. В то же время слова приобретают значение, когда они затрагивают темы, формирующие общество в настоящее время", — считает лингвист и эксперт по языкам Babbel Марен Паули.
Она подчеркнула, что "kaitiakitanga" объединяет все это и показывает, как язык может открывать новые перспективы на мир.
В топ-15 также вошли следующие слова:
- Аура (греч.) — отличительное присутствие, энергия или атмосфера, окружающая человека.
- Хираэт (валл.) — глубокая, горько-сладкая тоска по утраченному или никогда по-настоящему не известному дому или времени.
- Икигай (япон.) — чувство цели в жизни, дающее человеку повод вставать каждое утро.
- Ирий (вырий) (украин.) — мифическое, теплое место, куда, согласно легенде, мигрируют души и птицы зимой.
- Кинцуги (японский) — искусство реставрации разбитой керамики золотом, при котором трещины не скрываются, а, наоборот, подчеркиваются.
- Луфтменш (идиш) — идеалист или мечтатель, живущий скорее идеями и мечтами, чем практическими делами.
- Мамихлапинатапаи (яган) — многозначительный взгляд, которым обмениваются два человека, каждый из которых хочет, чтобы другой сделал первый шаг.
- Наз (урду) — чувство уверенности и гордости, возникающее от безусловной любви.
- Охала (испанский) — выражение надежды или желания, что что-то произойдет.
- Поронкусема (финский) — традиционная единица измерения расстояния: как далеко может пройти северный олень, прежде чем ему понадобится помочиться.
- Саудаде (португальский) — глубокая тоска по кому-то или чему-то отсутствующему — одновременно болезненная и прекрасная.
- Убунту (зулу) — философия общей человечности: "Я существую, потому что существуем мы".
- Якамоз (турецкий) — серебристое мерцание лунного света на поверхности воды.
- Зефир (греческий) — нежный, легкий и освежающий бриз.
Напомним, инженер-самоучка в области ИИ расшифровал минойское письмо, которое не могли прочесть 120 лет.
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