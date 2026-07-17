"Відповідальність перед природою": названо найгарніше слово у світі (відео)

Платформа для вивчення мов Babbel спільно з групою лінгвістів, письменників та експертів з культури визначила переможця в рейтингу найгарніших слів у світі. До цього списку потрапило й одне українське слово.

Проаналізувавши обговорення 223 слів із 75 мов в онлайн-спільнотах, зокрема на Reddit і TikTok, а також вислухавши думку експертів, які оцінювали слова за їхнім звучанням, значенням, рідкісністю та культурною значущістю, платформа визначила переможця. І цим словом стало слово"каїтіакітанга"(kupu, kaitiakitanga) з мови маорі, корінного народу Нової Зеландії, пише ресурс RNZ.

Це слово означає "охорона" або "захист" і описує відповідальність людини перед природою, її покликання захищати та зберігати її для майбутніх поколінь. Такий підхід ґрунтується на світогляді маорі.

"Слово "кайтиакітанга" поєднує в собі все, що робить його незвичайним: характерне звучання, глибокий зміст та концепцію, яка не має прямого відповідника в багатьох інших мовах. Водночас воно торкається теми, що визначає нашу епоху: відповідальне ставлення до навколишнього середовища заради майбутніх поколінь. Таким чином, "кайтіакітанга" демонструє унікальну здатність мови виражати складні цінності та погляди одним словом", — зазначили в Babbel.

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Експерт з мов Babbel Естебан Тума Портілья зазначив, що ця концепція знайшла відгук не просто так:

"Оскільки люди в усьому світі відчувають наслідки зміни клімату, це виразне, характерне слово "каїтіакітанга" нагадує нам про нашу відповідальність за турботу про навколишнє середовище та один про одного".

За його словами, повторювані звуки у слові викликають асоціації з "нашою планетою, її природними циклами та нашим місцем у них".

Особливо привабливими були слова, які резонують не лише завдяки своїй фонетичній естетиці, а й виражають переживання чи цінності, що не мають прямого еквівалента в інших мовах.

"Слова з мов меншин або мов, що зникають, зокрема, відкривають унікальні перспективи на світ. Водночас слова набувають значення, коли вони торкаються тем, що формують суспільство в наш час", — вважає лінгвістка та експертка з мов Babbel Марен Паулі.

Вона наголосила, що "kaitiakitanga" об’єднує все це і демонструє, як мова може відкривати нові перспективи на світ.

До топ-15 також увійшли такі слова:

Аура (грец.) — особлива присутність, енергія чи атмосфера, що оточує людину.

(грец.) — особлива присутність, енергія чи атмосфера, що оточує людину. Хірает (валл.) — глибока, гірко-солодка туга за втраченим або ніколи по-справжньому не відомим домом чи часом.

(валл.) — глибока, гірко-солодка туга за втраченим або ніколи по-справжньому не відомим домом чи часом. Ікігай (япон.) — відчуття мети в житті, що дає людині привід прокидатися щоранку.

(япон.) — відчуття мети в житті, що дає людині привід прокидатися щоранку. Ирій (вирій) (україн.) — міфічне, тепле місце, куди, згідно з легендою, мігрують душі та птахи взимку.

(україн.) — міфічне, тепле місце, куди, згідно з легендою, мігрують душі та птахи взимку. Кінцугі (япон.) — мистецтво реставрації розбитої кераміки золотом, при якому тріщини не приховуються, а, навпаки, підкреслюються.

(япон.) — мистецтво реставрації розбитої кераміки золотом, при якому тріщини не приховуються, а, навпаки, підкреслюються. Луфтменш (їдиш) — ідеаліст або мрійник, який живе скоріше ідеями та мріями, ніж практичними справами.

(їдиш) — ідеаліст або мрійник, який живе скоріше ідеями та мріями, ніж практичними справами. Маміхлапінатапаї (яган) — багатозначний погляд, яким обмінюються двоє людей, кожна з яких хоче, щоб інша зробила перший крок.

(яган) — багатозначний погляд, яким обмінюються двоє людей, кожна з яких хоче, щоб інша зробила перший крок. Наз (урду) — почуття впевненості та гордості, що виникає від безумовної любові.

(урду) — почуття впевненості та гордості, що виникає від безумовної любові. Охала (іспанська) — вираз надії або бажання, що щось станеться.

(іспанська) — вираз надії або бажання, що щось станеться. Поронкусема (фінська) — традиційна одиниця вимірювання відстані: як далеко може пройти північний олень, перш ніж йому знадобиться помочитися.

(фінська) — традиційна одиниця вимірювання відстані: як далеко може пройти північний олень, перш ніж йому знадобиться помочитися. Саудаде (португальська) — глибока туга за кимось або чимось відсутнім — водночас болісна й прекрасна.

(португальська) — глибока туга за кимось або чимось відсутнім — водночас болісна й прекрасна. Убунту (зулу) — філософія загальної людяності: "Я існую, тому що існуємо ми".

(зулу) — філософія загальної людяності: "Я існую, тому що існуємо ми". Якамоз (турецька) — сріблясте мерехтіння місячного світла на поверхні води.

(турецька) — сріблясте мерехтіння місячного світла на поверхні води. Зефір (грецька) — ніжний, легкий і освіжаючий бриз.

Нагадаємо, що інженер-самоук у галузі штучного інтелекту розшифрував мінойське письмо, яке не вдавалося прочитати протягом 120 років.

Також повідомлялося, що вчені наблизилися до розшифрування мови сидет.