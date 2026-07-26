Брокера Ники Кунднани призывают внести в санкционные списки Украины и Запада, — СМИ

Финансовая сеть, построенная вокруг дубайского брокера Alchemy Markets DMCC и платежного бренда Xoala, по данным расследования Telegraf, может обслуживать вывод капитала из РФ и использоваться для оплаты закупок в интересах российского военно-промышленного комплекса.

Авторы расследования призывают Украину и страны-партнеры ввести персональные санкции против Ники Гопе Кунднани, передает УНІАН.

Как отмечается в материале, после вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС 23 июля 2026 года, который заморозил активы 94 банков и финансовых организаций РФ, спрос и цены на нелегальные платежные маршруты из России взлетели. На этом рынке, пишет издание, активно работают дубайские форекс-брокеры, которые находятся в поле зрения Минфина США.

Схема, описываемая в расследовании, состоит из пяти шагов: клиенту из РФ за неделю регистрируют юридическое лицо в Дубае, подключают его к брокеру Alchemy Markets DMCC, брокер принимает криптовалюту и с помощью форекс-инструментов конвертирует её в фиатные деньги с "формально легальным происхождением", после чего средства выводятся через подконтрольную Кунднани платежную систему Xoala (юридически – шведская компания Steven AB). Ранее эту роль, по данным журналистов, выполняла британская Blackthorn Finance Ltd.

Відео дня

"Для оплаты теневого импорта комплектующих и технологий, необходимых для производства вооружений, этот финансовый канал активно используют структуры российского военно-промышленного комплекса", – говорится в расследовании.

След Blackthorn – не предположение, а зафиксированный регулятором факт: 17 ноября 2023 года британский FCA ограничил деятельность компании и заморозил её активы, а 14 апреля 2025 года Blackthorn была переведена в режим специальной администрации. Среди пострадавших – граждане 13 стран, включая Украину. В феврале 2026 года клиенты вышли на акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai, где Кунднани продвигал Xoala в качестве замены Blackthorn.

Украинский регулятор неоднократно бил тревогу: ещё в мае 2024 года NSFX Ltd попала в список сомнительных инвестиционных проектов (позже брокер был переименован в Alchemy Markets), в феврале, марте и мае 2026 года НКЦПФР отдельно указывала на риски, связанные с Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd и Xoala, а реестр сомнительных инвестиционных проектов прямо фиксирует высокий риск полной потери средств инвесторами.

"Все описанное делает логичным и неизбежным следующий шаг – внесение Кунднани и его ключевых структур в персональные санкционные списки Украины и стран-партнеров с целью блокирования их активов, ограничения доступа к международной финансовой системе, защиты инвесторов и перекрытия возможных каналов финансирования российской военной агрессии", – резюмирует издание.

Полный текст расследования – на Telegraf.