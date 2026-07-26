Брокера Нікі Кунднані закликають внести до санкційних списків України та Заходу, — ЗМІ

Фінансова мережа, створена навколо дубайського брокера Alchemy Markets DMCC та платіжного бренду Xoala, за даними розслідування Telegraf, може забезпечувати виведення капіталу з РФ та використовуватися для оплати закупівель в інтересах російського військово-промислового комплексу.

Автори розслідування закликають Україну та країни-партнери запровадити персональні санкції проти Нікі Гопе Кунднані, повідомляє УНІАН.

Як зазначається в матеріалі, після набрання чинності 21-го пакету санкцій ЄС 23 липня 2026 року, який заморозив активи 94 банків та фінансових організацій РФ, попит і ціни на нелегальні платіжні маршрути з Росії різко зросли. На цьому ринку, пише видання, активно працюють дубайські форекс-брокери, які перебувають у полі зору Мінфіну США.

Схема, описана в розслідуванні, складається з п’яти етапів: клієнту з РФ за тиждень реєструють юридичну особу в Дубаї, підключають його до брокера Alchemy Markets DMCC, брокер приймає криптовалюту і за допомогою форекс-інструментів конвертує її у фіатні гроші з "формально легальним походженням", після чого кошти виводяться через підконтрольну Кунднані платіжну систему Xoala (юридично — шведська компанія Steven AB). Раніше цю роль, за даними журналістів, виконувала британська Blackthorn Finance Ltd.

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"Для оплати тіньового імпорту комплектуючих та технологій, необхідних для виробництва озброєння, цей фінансовий канал активно використовують структури російського військово-промислового комплексу", — йдеться у розслідуванні.

Справа Blackthorn — це не припущення, а факт, зафіксований регуляторним органом: 17 листопада 2023 року британська FCA обмежила діяльність компанії та заморозила її активи, а 14 квітня 2025 року Blackthorn була переведена в режим спеціальної адміністрації. Серед постраждалих – громадяни 13 країн, включаючи Україну. У лютому 2026 року клієнти вийшли на акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai, де Кунднані просував Xoala як заміну Blackthorn.

Український регулятор неодноразово бив на сполох: ще у травні 2024 року NSFX Ltd потрапила до списку сумнівних інвестиційних проєктів (згодом брокер був перейменований на Alchemy Markets), у лютому, березні та травні 2026 року НКЦПФР окремо вказувала на ризики, пов’язані з Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd та Xoala, а реєстр сумнівних інвестиційних проєктів прямо вказує на високий ризик повної втрати коштів інвесторами.

"Усе описане робить логічним і неминучим наступний крок — внесення Кунднані та його ключових структур до персональних санкційних списків України та країн-партнерів з метою блокування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захисту інвесторів та перекриття можливих каналів фінансування російської військової агресії", – підсумовує видання.

Повний текст розслідування — на Telegraf.