Железный занавес: тибетец рассказал, как в КНР не выпускают граждан из "коммунистического рая"

Чогьял Дава пытался выехать из Тибета, который сейчас входит в состав Китая, как "автономный район", с восьми лет. Тогда его поймали и посадили в тюрьму. В 25 лет ему удалось покинуть КНР, как и тысячам других тибетцев, которые осели в Индии и Непале.

Даве удалось уехать до того, как Пекин принял ряд важных законов. Один из них – закон об этническом единстве, фактически ассимилирует все малые народы и отказывает им в праве изучать свои языки и культуру. А теперь китайцам усложняют выезд из страны. Фокус собрал все что известно.

Китай опускает "железный занавес" перед своими гражданами

Согласно новым правилам, китайские иммиграционные власти могут рекомендовать гражданам Китая воздерживаться от поездок в страны или регионы, обозначенные правительством как зоны высокого риска. Путешественники должны указывать правдивые и законные причины выезда из Китая, а сотрудники таможни имеют право задавать вопросы о заявленных целях поездки или проверять электронные данные на мобильных телефонах.

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Новые правила позволяют правительствам провинций запрещать гражданам Китая покидать страну на срок до трех лет после их возвращения, если власти установят, что они участвовали за границей в деятельности, которая считается вредной для национальной безопасности или интересов.

Коммунистическая партия Китая считает, что "одна искра может разжечь степной пожар", то есть даже незначительные изменения могут перерасти в проблемы национальной безопасности. Так что теперь китайцам будет очень сложно выехать из страны даже на учебу, или ради работы.

Китайцам станет труднее выезжать из родного Китая

Чогьял Дава успел выехать до введения этих правил, но это не значит, что его бегство из "коммунистического рая" КНР было легким.

Пекин и Далай-лама — почему тибетцам так тяжело уехать из Китая

Тибет в Китае считается "непростой" территорией, главным образом из-за Далай-ламы. Нынешнему, который живет в изгнании, уже 91 год. После смерти Далай-ламы преемника выбирают полумистическим способом. Например, новый духовный лидер, будучи ребенком, должен узнать вещи своего предшественника. Но с момента прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин все чаще подчеркивал необходимость "китаизации" религии и, по мнению критиков, активизировал усилия по подавлению инакомыслия и усилению контроля над этническими меньшинствами Китая, особенно в Тибете и соседнем Синьцзяне. Пекин сам хочет назначать Далай-ламу, игнорируя вековые традиции. Так что в какой-то момент в мире может оказаться два Далай-ламы.

Китай сам хочет назначать Далай-ламу после смерти нынешнего Фото: India Today

Чогьял Дава считает, что его поколение — последнее в Китае, которое могло изучать тибетскую историю, язык и культуру.

"Старшее поколение сейчас не может общаться с младшим. Если бабушки и дедушки хотят рассказать истории о Тибете или свои собственные истории, молодое поколение их не понимает", — сказал Чогьял.

По словам экспертов, раньше тысячи тибетцев ежегодно покидали свою родину, но сейчас это делают немногие. В период с 2020 по 2025 год в Индии в качестве беженцев было принято менее 90 тибетцев, сообщила CNN Центральная тибетская администрация, правительство Тибета в изгнании.

Китайские власти затруднили получение паспортов, а сухопутные границы, усиленные мерами безопасности более десяти лет назад, остаются практически непроницаемыми или слишком рискованными.

Тибет из духовного центра превратился в парк развлечений

Чогьялу удалось вылететь в Катманду, а потом в индийский город Дхарамшала, где уже 60 лет после изгнания живет 14-й Далай-лама.

Но в восемь лет он успел отсидеть полгода в тюрьме, когда его на границе в Тибете бросил проводник и поймали китайские пограничники.

Вернувшись домой, Чогьял начал новую жизнь и продолжил образование в своем родном уезде Драго (Лухуо по-китайски). Он учил историю и язык Тибета в школе, основанной монахами. Но его начальная школа перешла в государственную собственность в 2021 году, а средняя школа была закрыта в 2024 году.

Китай уничтожает культуру Тибета

По его словам, сейчас дети из его родного округа посещают государственные начальные школы, где тибетский язык преподается как отдельный предмет. И вместо того, чтобы учить тибетской культуре, даже учебник тибетского языка прославляет Коммунистическую партию и ее армию.

Китай пытается уничтожить культуру тибетцев, уйгуров (на фото) и прочих меньшинств

Это отвечает ​изменением политики при Си Цзиньпине и его призывом к привитию патриотизма "на всех уровнях образования" в Тибете и, например, в Синьцзяне, где проживают уйгуры.

Теперь новый "Закон о содействии этническому единству и прогрессу" предписывает изучение китайского языка (мандаринского диалекта) в качестве "базового языка" в школах, несмотря на давно действующие законы, защищающие использование языков этнических меньшинств в автономных регионах.

На протяжении десятилетий правящая Коммунистическая партия Китая вела кампанию против поддержки Далай-ламы и того, что она считает сепаратизмом в Тибете, захваченном ее войсками в 1950-х годах.

Пекин назначил собственных старших монахов, поддерживает строгий надзор и контроль за религиозными выражениями, а также превратил священный город Лхасу в туристический аттракцион. При этом религиозные символы, которые Пекину кажутся "сепаратистскими", там уничтожили. Чогьял Дава рассказал, что в его городе убрали большую статую Будды, молитвенные флаги и молитвенные барабаны.

А людей, протестовавших против сноса, отправляли в "центр перевоспитания" на "сессии политического просвещения", где они проводили по несколько недель.

Напомним, Фокус рассказывал, как Китай, уничтожая культуру меньшинств, строит фальшивые псевдоисторические деревни, которые больше напоминают парки развлечений.

Также мы писали о том, как в Китае преследуют тех, кто придерживается практик Фалуньгун, религиозного течения, основанного на буддизме. Лишь одному мужчине удалось сбежать после того, как его посадили в тюрьму и вырезали у него органы.