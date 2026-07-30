Древние деревни с нуля: как Китай создает достопримечательности на пустом месте

Китай обладает богатой историей. Но проблема в том, что часть наследия была утрачена в результате пожаров, войн, грабежей и революций. Но Пекин это не смущает, так как в КНР строят псевдостаринные достопримечательности с нуля.

Этим паркам развлечений, размером с город, которые имитируют старинную застройку, даже есть название - это "фангу", или "исторические имитации" достопримечательностей. По всему Китаю строятся целые псевдодревние деревни. От сверкающих дворцов до величественных бульваров — каждая деталь тщательно продумана. Тут высаживают целые парки и в результате получается грандиозное, хотя порой и причудливое, сочетание династической истории, архитектуры и географии, рассказывает CNN.

Современные потребители "все чаще готовы платить за эмоциональную ценность, стремясь к более глубокому вовлечению и культурному смыслу посредством захватывающих впечатлений", — заявил Ян Цзиньсун, директор Международного института Китайской академии туризма. Для многих внутренних туристов, разочарованных стагнацией экономики, деревни фангу кажутся идеальным местом для отдыха. Оказавшись там, в среднем всего за 15 долларов можно выбрать из сотен готовых традиционных костюмов, известных как ханьфу и почувствовать себя героем исторического сериала. Особенно эта услуга популярна среди девушек, которые за дополнительные 10 долларов получают полный пакет услуг: макияж, аксессуары, профессиональную фотосъемку и постобработку. Популярная китайская соцсеть Xiaohongshu (RedNote) заполнена подобными снимками.

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Теперь к потоку китайцев присоединяются и иностранные туристы. Chinamaxxing – движение, популяризирующее китайские обычаи и эстетику, – убедило многих молодых людей планировать отпуск в Китае. Но что на самом деле предлагают эти "фангу".

Водный городок Губэй (Пекин)

Губэй называют китайской Венецией, ведь тут есть каналы, мощеные улочки, чайные домики с фонарями и дома с серыми черепичными крышами. Расположенный у подножия участка Симатай Великой Китайской стены, это идеальное место для отдыха. Тут даже есть вековые ивы и виноградники, создающие идеальный пейзаж в стиле эпохи Цинь.

Губэй полностью построен с нуля и уже окупился за счет туристов

Губэй описывается как классическая водная деревня провинции Цзяннань. Неважно, что водных деревень Цзяннань никогда не существовало на севере, а Цзяннань означает "к югу от реки Янцзы", примерно в 1600 км отсюда.

Потому что Губэй — это не древний памятник. Он был построен в 2014 году государственным предприятием. Эти инвестиции в размере 600 миллионов долларов объединили две самые любимые достопримечательности Китая — Великую Китайскую стену на севере и города на воде на юге. То, что когда-то находилось в двух часах полета от Пекина, теперь находится в двух часах езды на автомобиле.

И это очень популярная достопримечательность. Китайские турагентства предлагают однодневные туры, обещая "отдых от городской суеты с поездкой в ​​древнюю деревню". По состоянию на июль 2026 года, тур получил более 10 000 бронирований. Но власти КНР позаботились о тех, кто захочет переночевать: тут есть роскошные отели и гостевые дома, которыми тоже владеет правительство.

Многие иностранные туристы даже не подозревают, что побывали в новоделе, а не в старинном городке.

Город Датан (Сиань)

Примерно в 750 году нашей эры Сиань был крупнейшим и самым космополитичным городом мира. Будучи воротами Шелкового пути, он кипел жизнью, привлекая торговцев со всей Азии, Европы и Ближнего Востока. Сегодня Сиань также существует и он построил собственный "старинный" район.

Ярко-красные пагоды и ритмичная китайская электронная музыка — город Датан Эвербрайт представляет собой неистовое возрождение Золотого века династии Тан. Удобно расположенная пешеходная улица длиной 2100 метров ежегодно привлекает около 75 миллионов посетителей. Тут делают кассу на свадьбах в старинном стиле в "историческом" антураже.

Для марафонской съемки требуется три комплекта костюмов: рубиново-красные ханафу эпохи Тан, элегантные ципао времен Китайской Республики и современные белые платья в западном стиле. Видеооператоры сопровождают пары через освещенные фонарями павильоны и шумные толпы, создавая многовековой романтический монтаж.

В Датане играют роскошные свадьбы с "путешествием во времени"

Услуга начинается с официальной консультации со сценаристом, затем следует знакомство с режиссером, визажистами, стилистами, видеооператорами и всей съемочной группой.

Чтобы воссоздать древнюю китайскую свадебную церемонию, актеры подают чай, трубят в трубы и исполняют хореографический танец льва. Празднества достигают кульминации с прибытием пары – жених скачет на лошади, а невеста проходит через фейерверки. Затем сцена обрывается, и действие переносится в другое столетие, где пара "воссоединяется", часто уже в образе влюбленных в униформе в современном университете.

"Путешествия во времени" — дорогое удовольствие. Некоторые пользователи Xiaohongshu признаются, что родители их ругали за то, что они потратили на этот пакет целую месячную зарплату. Но для поколения молодоженов, выросших на китайских исторических драмах, многие считают, что это того стоит.

Старый город Кашгара (Синьцзян)

Синьцзянский регион на северо-западе Китая, простирающийся от пустынь Таримской котловины до вершин Тянь-Шаньских гор, исторически был перекрестком торговли и культур.

Кашгар, где притесняют уйгуров, тоже стал туристической достопримечательностью

В Синьцзяне проживает несколько мусульманских этнических меньшинств Китая, наиболее заметное из которых – уйгуры о нарушении прав которых постоянно сообщают международные СМИ, а Китай все отрицает.

Внутри Китая Синьцзян воспринимается как "дикий запад". Китайские инвесторы извлекли выгоду из его наследия Шелкового пути, переименовав регион в красочное "окно в мир". Эта стратегия работает. В 2025 году Синьцзян посетило 323 миллиона туристов, что принесло более 53 миллиардов долларов дохода.

Многие путешественники стекаются в Кашгар, оазис с двухтысячелетней историей. Но Старый город Кашгара – ныне его главная достопримечательность – это новострой, которому всего 10 лет. Кашгар представляет собой облагороженную, модернизированную копию того, что когда-то было центром уйгурской культурной жизни.

В итоге мнения туристов разделились: одни посетители наслаждаются поездками в фангу, другие разочарованы искусственно созданной фантазией. Одно ясно — социальные сети в восторге.

Напомним, Китай с размахом подходит не только к развлечениям. Так, готовсь к вторжению на Тайвань, власти построили в пустыне макеты военных кораблей и даже городов.

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