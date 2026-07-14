В Китае выпустились рекордные 12 миллионов студентов: большинство останется без работы

Сейчас в Китае проходит сезон выпускных. Студенты университетов переходят от студенческой жизни к взрослой. И обнаруживают, что изнурительная учеба не гарантирует им работу.

Каждый год миллионы выпускников в КНР оказываются на и без того перенасыщенном китайском рынке труда. Ситуация для нынешнего поколения, которое добавилось к постоянно растущему числу соискателей, борющихся за недостаточное количество вакансий, пожалуй, самая мрачная за всю историю, отмечает The Guardian.

Жасмин, 22-летняя девушка, изучавшая бухгалтерский учет в Шанхае, входит в число рекордных 12,7 миллионов выпускников вузов этого года – на 480 000 больше, чем в 2025 году. Она рассчитывала найти работу сразу после окончания университета, разослала около 150 резюме только в июне, но так и не нашла работу.

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"Это оказалось намного сложнее, чем я себе представляла. Нехватка вакансий — одна из проблем, а конкуренция очень высока, особенно за работу с выходными и надлежащим социальным страхованием", — говорит девушка.

В Китае большинство выпускников остаются безработными

В Китае уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет составляет 15,6%, что сопоставимо с 16,2% в Великобритании и 15,1% в ЕС, однако рынок труда страны особенно неблагосклонен к выпускникам, пытающимся адаптироваться к стремительным переменам, происходящим во второй по величине экономике мира.

Все большее число недавних выпускников в Китае, получивших образование в области гуманитарных наук, искусств и языков, обнаруживают, что спрос на их навыки невелик. Тем временем китайские университеты быстро пересматривают свои учебные программы в ответ на стремление КНР стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей. И массово исключают из программ "устаревшие" специальности.

С 2022 года ежегодно более 10 миллионов молодых китайцев получают высшее образование, и эта цифра продолжает расти. Масштаб ситуации усугубляет положение властей, которым приходится ежегодно искать достойную работу для специалистов, количество которых эквивалентно населению небольшой европейской страны.

Проблема занятости молодежи в Китае остается актуальной с 2020 года и, по словам исследователя из Economist Intelligence Unit (EIU), пожелавшего остаться анонимным, "не получила существенного улучшения". По словам исследователя, первоначально эта тенденция была вызвана переходом Китая к "модели роста, основанной на производительности и производстве", с акцентом на высокотехнологичные отрасли, такие как электромобили, аккумуляторы, полупроводники и робототехника.

"По мере изменения экономической ситуации возникло несоответствие между навыками, которые предоставляют выпускники, и навыками, востребованными на рынке труда", — говорит исследователь, добавляя, что в последнее время эта проблема усугубилась "трансформационным воздействием" искусственного интеллекта.

"Рабочие места начального уровня зачастую легче автоматизировать или заменить, что делает молодых работников особенно уязвимыми. Даже выпускники с опытом работы в сфере ИТ-услуг отмечают, что некоторые задачи начального уровня все чаще автоматизируются с помощью ИИ", — говорит эксперт.

В Китае просто убирают сотни специальностей из университетов

Примечательно, что сысшее образование в Китае управляет централизованно. Когда Пекин задает стратегическое направление, его моментально реализуют в сотнях университетов.

На протяжении десятилетий высшее образование в Китае было в первую очередь ориентировано на доступность. Следующий этап должен быть посвящен качеству и актуальности.

В ответ на указания Пекина о том, что образовательные программы должны лучше соответствовать требованиям рынка труда, китайские университеты в период с 2021 по 2025 год сократили 12 200 программ бакалавриата, в основном в области искусства и гуманитарных наук, и одновременно ввели 10 200 программ в новых областях.

Ситуацию на рынке труда дополнительно осложняет замедление экономики Китая: Пекин скорректировал целевой показатель роста ВВП до самого низкого уровня с 1991 года – в диапазоне от 4,5% до 5% – поскольку страна сталкивается с агрессивными глобальными тарифами, слабым внутренним потреблением и сокращающимся и быстро стареющим населением.

В последние годы Китай не публиковал общенациональную статистику по показателям трудоустройства выпускников вузов, а это значит, что истинные масштабы проблемы остаются неизвестными.

Количество безработных китайцев уже исчисляется десятками миллионов

Эксперты полагают, что только в 2026 году безработными окажутся почти 20 млн молодых китайцев.

Неформальные опросы, проведенные недавними выпускниками в китайской версии TikTok — Xiaohongshu, в которых они спрашивают своих сверстников об их трудовом статусе, рисуют мрачную картину. В одном из опросов, проведенном в июне выпускником 2025 года, приняли участие более 14 000 респондентов, из которых более 10 000 заявили, что до сих пор не имеют работы. Другой опрос показал, что 3317 из 4637 респондентов выбрали в качестве своей ситуации вариант "безработный с момента окончания учебы, чувствующий себя потерянным и без цели в жизни".

За этими цифрами скрывается волна отчаяния, которая становится все более очевидной даже на сильно цензурируемых китайских платформах социальных сетей, где фраза "окончание учебы означает безработицу" стала распространенным лейтмотивом. "Кто-нибудь, пожалуйста, спасите меня! Я больше так не могу", — недавно написала 26-летняя выпускница о своих безуспешных поисках работы.

Выпускники часто сталкиваются с выбором между напряженной работой и долгими рабочими часами в частном секторе, где 12-часовые рабочие дни и смены по выходным являются обычным явлением, и менее оплачиваемой, но стабильной работой в сверхконкурентной государственной службе Китая. Фань, 22-летний выпускник Сычуаньского университета, получивший в прошлом месяце степень в области гуманитарных наук, говорит, что очень мало рабочих мест, предлагающих регулярный график работы и долгосрочную стабильность.

"Для большинства из нас поиск работы или сам поход на работу — это очень стрессовое событие. Если вы работаете в крупной компании, то будете переживать из-за возможного увольнения. Также на вас постоянно будут давить. Если вы работаете в государственном секторе – то вас будет беспокоить маленькая зарплата", - пожаловался Фань.

В настоящее время все большее число обладателей высшего образования переходят на гибкий график работы, например, водителем-курьером, или блогером.

Напомним, ранее на вакансию пастуха в Китае откликнулись сотни соискателей.

Также в Китае казнили продюсера популярного сериала "Задача трех тел", который отравил игрового магната и миллиардера Линь Ци.