Работа пастухом в Китае неожиданно стала вирусной в соцсетях: тысячи захотели пасти овец

Молодые китайцы буквально засыпали работодателями своими резюме. Причем кардинально изменить свою жизнь захотели рабочие заводов, офисные служащие и даже выпускники университетов из крупных городов, включая Шанхай и Чунцин.

Объявление о наборе двух пастухов на севере Китая, начавшееся как обычная вакансия, быстро превратилось в одну из самых обсуждаемых историй на рынке труда Китая, так как вскрыло глубинные проблемы, которые обычно в КНР не обсуждают, пишет Wion

Объявление о работе пастухом разместил владелец фермы Цзо Сяоюн, который искал работников на отдаленные пастбища к югу от Монголии. Эта местность традиционно в КНР считается не слишком престижной. Но за несколько часов Цзо получил более 700 откликов и собрал почти 59 миллионов просмотров в Weibo, китайском аналоге X.

Работа пастухом привлекла сотни китайцев со всего Китая

Агентство Reuters сообщило, что подавляющее большинство откликов отражает растущее недовольство длительными рабочими часами, стагнацией заработной платы и сокращением карьерных перспектив в экономике Китая.

"Я не ожидал, что это станет вирусным. Похоже, обычным людям трудно найти работу", — сказал Цзо журналистам, добавив, что многие соискатели говорили о долговой нагрузке, изнурительной работе на производстве и стрессе на рабочем месте.

Хотя официальный уровень безработицы в Китае остается чуть выше 5 процентов, экономисты говорят, что растет неполная занятость и нестабильность рабочих мест. Работники всех отраслей продолжают критиковать национальную рабочую культуру "996", которая подразумевает работу с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, в то время как рост заработной платы в частном секторе с трудом успевает за экономическим ростом. Также в Китае нет отпусков в привычном понимании этого слова: работники обычно заключают контракт на год, потом уезжают праздновать китайский Новый год к родственникам, из-за чего города пустеют, а производство останавливается, а после заключают контракт на следующий год.

Китайцы все чаще жалуются на работу и на зарплату

Экономист Линн Сонг отмечает, что "работа в городах становится менее привлекательной и встречается все реже".

Ожидается, что давление еще больше усилится, поскольку этим летом на рынок труда выйдет рекордное количество выпускников университетов — 12,7 миллиона человек, а заводы столкнутся с ростом издержек, связанных с конфликтом с Ираном и ускоренным внедрением искусственного интеллекта.

21-летний рабочий завода Джеймс Го рассказал, что подал заявку на работу пастухом потому что устал от физически тяжелых смен на производстве контейнеров.

"Вы даже не представляете, каково это — работать больше 13 часов в день, я больше так не могу", — сказал он.

Китайцам больше не кажется привлекательным работать на заводе

Предложение Цзо привлекло внимание отчасти из-за заработной платы. За работу пастухом фермер обещал 8000 юаней (1178 долларов) в месяц, что выше среднего показателя по городскому частному сектору страны, составляющего примерно 6000 юаней, а также бесплатное жилье и продукты питания. Взамен работники должны были бы пасти 3000 овец на пастбище площадью 2000 гектаров и терпеть зимы, когда температура может опускаться ниже минус 30 градусов Цельсия.

Однако Цзо предупредил, что эта работа далека от идиллической. "Зарплата высокая, но важнее всего то, сможете ли вы работать долгое время и пережить зиму. Это не похоже на туризм", — сказал он.

Половина соискателей родилась в 1990-х годах, что отражает растущую обеспокоенность по поводу так называемого "проклятия 35 лет" в Китае, когда работодатели все чаще игнорируют работников старше этого возраста.

