В Китае произошел взрыв на угольной шахте: погибли десятки людей (видео)

В результате взрыва газа на угольной шахте погибли по меньшей мере 90 человек. Происшествие случилось на шахте Люшенюй в провинции Шаньси на севере Китая.

Взрыв на шахте произошел в 19:29 по местному времени в пятницу. На момент инцидента в ней работали 247 шахтеров, пишет ВВС.

Подтверждена гибель более 90 человек, около ста были доставлены в больницу. Многие числятся пропавшими без вести, экстренные службы проводят спасательные работы.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая направило 345 человек для проведения спасательной операции.

Sky News отмечает, что вход в шахту имеет крутой уклон около 30 градусов, и все необходимые спасательные средства можно доставлять внутрь только на специальных шахтных машинах-вагонетках.

При этом ранее агентство "Синьхуа" отмечало, что погибли восемь человек, а более 200 рабочих были благополучно подняты на поверхность.

Відео дня

После инцидента председатель КНР Си Цзиньпин призвал правительство расследовать причины аварии и привлечь виновных к ответственности.

По данным государственных СМИ, должностные лица, управляющие угольной шахтой, задержаны. Причина взрыва пока не раскрыта, однако, как сообщалось, уровень угарного газа, не имеющего запаха, как выяснилось, "превысил пределы".

Шаньси, одна из беднейших провинций Китая, известна как угледобывающая столица страны, пишет The Guardian. При этом еще в начале 2000-х годов смертельные аварии были обычным явлением в угледобывающей промышленности Китая. И хотя нормы безопасности в последние годы были ужесточены, подобные аварии все равно происходят в отрасли. Скажем, в 2023 году во время обрушения угольной шахте открытого типа на севере региона Внутренняя Монголия погибли 53 человека.

Напомним, взрыв на фабрике фейерверков в Китае снес все здания в округе. Во время инцидента погибли 26 человек, еще 61 человек получил ранения.

В мае 2025 года сильный взрыв произошел на химическом заводе компании Shandong Youdao Chemical.