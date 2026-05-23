У Китаї стався вибух на вугільній шахті: загинули десятки людей (відео)

Унаслідок вибуху газу на вугільній шахті загинули щонайменше 90 осіб. Подія сталася на шахті Люшенюй у провінції Шаньсі на півночі Китаю.

Вибух на шахті стався о 19:29 за місцевим часом у п'ятницю. На момент інциденту в ній працювали 247 шахтарів, пише ВВС.

Підтверджено загибель понад 90 осіб, приблизно сто доправили в лікарню. Багато людей вважаються зниклими безвісти, екстрені служби проводять рятувальні роботи.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю направило 345 осіб для проведення рятувальної операції.

Sky News зазначає, що вхід до шахти має крутий ухил близько 30 градусів, і всі необхідні рятувальні засоби можна доправляти всередину тільки на спеціальних шахтних машинах-вагонетках.

Водночас раніше агентство "Сіньхуа" зазначало, що загинули вісім осіб, а понад 200 робітників було благополучно піднято на поверхню.

Відео дня

Після інциденту голова КНР Сі Цзіньпін закликав уряд розслідувати причини аварії та притягнути винних до відповідальності.

За даними державних ЗМІ, посадових осіб, які керують вугільною шахтою, затримано. Причину вибуху поки що не розкрито, однак, як повідомлялося, рівень чадного газу, що не має запаху, як з'ясувалося, "перевищив межі".

Шаньсі, одна з найбідніших провінцій Китаю, відома як вуглевидобувна столиця країни, пише The Guardian. При цьому ще на початку 2000-х років смертельні аварії були звичайним явищем у вуглевидобувній промисловості Китаю. І хоча норми безпеки останніми роками було посилено, подібні аварії все одно відбуваються в галузі. Скажімо, 2023 року під час обвалення вугільної шахти відкритого типу на півночі регіону Внутрішня Монголія загинули 53 людини.

Нагадаємо, вибух на фабриці феєрверків у Китаї зніс усі будівлі в окрузі. Під час інциденту загинули 26 людей, ще 61 особа дістала поранення.

У травні 2025 року сильний вибух стався на хімічному заводі компанії Shandong Youdao Chemical.