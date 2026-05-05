Вибух на фабриці феєрверків у Китаї зніс усі будівлі в окрузі: загинули 26 осіб (відео)

Завод із виробництва феєрверків у провінції Хунань знищено повністю, 61 людина дістала поранення. Це спонукало Сі Цзіньпіна зробити рідкісну публічну заяву.

Аерофотозйомка закарбувала жахливу картину: жодна будівля на місці вибуху не залишилася цілою, знищено всі дерева і споруди в радіусі вибуху, що стався напередодні, але пожежа й поодинокі вибухи тривають досі. Вибух стався на заводі компанії Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co., Ltd. у місті Люян, розташованому в центральній провінції Хунань, відомому як китайська столиця феєрверків, пише Reuters.

Вибух нагадував вибух від ядерної бомби

Згідно з останніми офіційними статистичними даними, кількість загиблих унаслідок вибуху на фабриці феєрверків зросла до 26 осіб, ще 61 отримала поранення. Місцеві жителі розповіли, що вікна та двері за 2 кілометри від місця вибуху були розбиті та деформовані ударною хвилею.

Кореспондент, який перебував на місці події, повідомив, що територія була повністю стерта з лиця землі, дерева викорчувані ударними хвилями від вибухів, а в повітрі відчувався сильний запах пороху.

Понад 1500 пожежників, рятувальників, медичних працівників і поліцейських, а також безпілотники і три роботи були задіяні для пошуку тих, хто вижив, і контролю за небезпеками.

Вибух на фабриці

Глава КНР Сі Цзіньпін віддав розпорядження прискорити пошуки зниклих безвісти, надати постраждалим інтенсивну медичну допомогу, належним чином врегулювати наслідки аварії, негайно розслідувати причини події та притягнути винних до відповідальності.

Китай не з чуток знайомий з феєрверками і промисловими аваріями. У червні минулого року вибух на заводі з виробництва феєрверків, також розташованому в провінції Хунань, забрав життя дев'яти осіб і поранив 26.

На місці вибуху триває пожежа

За кілька тижнів до вибуху на хімічному заводі на північному сході Китаю, внаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро людей, було наголошено на ризиках, пов'язаних зі зберіганням небезпечних і легкозаймистих матеріалів на заводах або складах.

Минулого року Китай експортував феєрверків на суму 1,14 мільярда доларів, що становить понад дві третини світових продажів і значно перевищує внутрішні продажі.

Згідно зі звітом агентства "Сіньхуа" за 2025 рік, індустрію феєрверків у Ліяні оцінювали в 50 мільярдів юанів, а виробництвом феєрверків і петард займалася 431 компанія. На виробництво феєрверків у місті припадало 60% внутрішнього ринку Китаю і 70% експорту феєрверків із Китаю.

