Взрыв на фабрике фейерверков в Китае снес все здания в округе: погибли 26 человек (видео)
Завод по производству фейерверков в провинции Хунань уничтожен полностью, 61 человек получил ранения. Это побудило Си Цзиньпина сделать редкое публичное заявление.
Аэрофотосъемка запечатлела ужасающую картину: ни одно здание на месте взрыва не осталось целым, уничтожены все деревья и постройки в радиусе взрыва, который произошел накануне, но пожар и одиночные взрывы продолжаются до сих пор. Взрыв случился на заводе компании Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co., Ltd. в городе Люян, расположенном в центральной провинции Хунань и известном как китайская столица фейерверков, пишет Reuters.
Согласно последним официальным статистическим данным, число погибших в результате взрыва на фабрике фейерверков возросло до 26 человек, еще 61 получил ранения. Местные жители рассказали, что окна и двери в 2 километрах от места взрыва были разбиты и деформированы ударной волной.
Корреспондент, находившийся на месте происшествия, сообщил, что территория была полностью стерта с лица земли, деревья выкорчеваны ударными волнами от взрывов, а в воздухе ощущался сильный запах пороха.
Более 1500 пожарных, спасателей, медицинских работников и полицейских, а также беспилотники и три робота были задействованы для поиска выживших и контроля за опасностями.
Глава КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение ускорить поиски пропавших без вести, оказать пострадавшим интенсивную медицинскую помощь, надлежащим образом урегулировать последствия аварии, незамедлительно расследовать причины происшествия и привлечь виновных к ответственности.
Китай не понаслышке знаком с фейерверками и промышленными авариями. В июне прошлого года взрыв на заводе по производству фейерверков, также расположенном в провинции Хунань, унес жизни девяти человек и ранил 26.
За несколько недель до взрыва на химическом заводе на северо-востоке Китая, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, были подчеркнуты риски, связанные с хранением опасных и легковоспламеняющихся материалов на заводах или складах.
В прошлом году Китай экспортировал фейерверков на сумму 1,14 миллиарда долларов, что составляет более двух третей мировых продаж и значительно превышает внутренние продажи.
Согласно отчету агентства Синьхуа за 2025 год, индустрия фейерверков в Лияне оценивалась в 50 миллиардов юаней, а производством фейерверков и петард занимались 431 компания. На производство фейерверков в городе приходилось 60% внутреннего рынка Китая и 70% экспорта фейерверков из Китая.
