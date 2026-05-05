Взрыв на фабрике фейерверков в Китае снес все здания в округе: погибли 26 человек (видео)

Завод по производству фейерверков в провинции Хунань уничтожен полностью, 61 человек получил ранения. Это побудило Си Цзиньпина сделать редкое публичное заявление.

Аэрофотосъемка запечатлела ужасающую картину: ни одно здание на месте взрыва не осталось целым, уничтожены все деревья и постройки в радиусе взрыва, который произошел накануне, но пожар и одиночные взрывы продолжаются до сих пор. Взрыв случился на заводе компании Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co., Ltd. в городе Люян, расположенном в центральной провинции Хунань и известном как китайская столица фейерверков, пишет Reuters.

Взрыв напоминал взрыв от ядерной бомбы

Согласно последним официальным статистическим данным, число погибших в результате взрыва на фабрике фейерверков возросло до 26 человек, еще 61 получил ранения. Местные жители рассказали, что окна и двери в 2 километрах от места взрыва были разбиты и деформированы ударной волной.

Корреспондент, находившийся на месте происшествия, сообщил, что территория была полностью стерта с лица земли, деревья выкорчеваны ударными волнами от взрывов, а в воздухе ощущался сильный запах пороха.

Более 1500 пожарных, спасателей, медицинских работников и полицейских, а также беспилотники и три робота были задействованы для поиска выживших и контроля за опасностями.

Взрыв на фабрике

Глава КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение ускорить поиски пропавших без вести, оказать пострадавшим интенсивную медицинскую помощь, надлежащим образом урегулировать последствия аварии, незамедлительно расследовать причины происшествия и привлечь виновных к ответственности.

Китай не понаслышке знаком с фейерверками и промышленными авариями. В июне прошлого года взрыв на заводе по производству фейерверков, также расположенном в провинции Хунань, унес жизни девяти человек и ранил 26.

На месте взрыва продолжается пожар

За несколько недель до взрыва на химическом заводе на северо-востоке Китая, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, были подчеркнуты риски, связанные с хранением опасных и легковоспламеняющихся материалов на заводах или складах.

В прошлом году Китай экспортировал фейерверков на сумму 1,14 миллиарда долларов, что составляет более двух третей мировых продаж и значительно превышает внутренние продажи.

Согласно отчету агентства Синьхуа за 2025 год, индустрия фейерверков в Лияне оценивалась в 50 миллиардов юаней, а производством фейерверков и петард занимались 431 компания. На производство фейерверков в городе приходилось 60% внутреннего рынка Китая и 70% экспорта фейерверков из Китая.

