Погибли 132 человека: новое расследование показало, что лайнер China Eastern разбился не случайно

Спустя более чем четыре года после того, как пассажирский самолет Boeing 737-800 рухнул с высоты 29 000 футов и врезался в гору на юге Китая, новые данные показывают, что кто-то в кабине пилотов мог намеренно отключить подачу топлива к двигателям.

Это была самая смертоносная авиакатастрофа в Китае за последние десятилетия, но Управление гражданской авиации Китая (CAAC) до сих пор не ответило на важнейший вопрос о причинах смертельного пикирования рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines в марте 2022 года в отдаленном регионе Гуанси. Данные, опубликованные Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) показывают, что переключатели подачи топлива к обоим двигателям были одновременно отключены перед тем, как самолет Boeing 737-800 упал с неба, пишет CNN.

Самолет разбился в горах, упав с неба

Данные были получены с бортового самописца самолета — одного из двух так называемых "черных ящиков", которые записывают всю соответствующую оперативную информацию, — который был извлечен из обломков и отправлен в лабораторию NTSB в Вашингтоне для анализа (участие агентства было обусловлено тем, что Boeing является американским производителем самолетов).

Відео дня

"Было установлено, что во время полета на высоте 29 000 футов переключатели подачи топлива на обоих двигателях переместились из положения "работа" в положение "отключение". После перемещения переключателей подачи топлива частота вращения двигателей снизилась", — говорится в отчете NTSB.

Переключатели подачи топлива на коммерческих самолетах — это физические элементы управления, регулирующие подачу топлива в двигатели. На самолете Boeing 737 пилот должен поднять переключатель вверх, прежде чем перевести его из положения "работа" в положение "отключение".

"Эти данные ясно показывают, что переключатели подачи топлива были вручную переведены в положение "выключено" непосредственно перед катастрофой", — заявил Дэвид Суси, аналитик CNN по вопросам авиационной безопасности.

По его словам, нет никаких признаков того, что переключатели были возвращены в положение "включено". "Это указывает на то, что попыток перезапустить двигатели не было. Если бы переключатели были ошибочно выключены, пилоты попытались бы включить их обратно", — добавил он.

Согласно отчету, бортовой самописец прекратил запись, когда генераторы самолета отказали на высоте 26 000 футов, и не зафиксировал последние мгновения катастрофы. Бортовой самописец — другой "черный ящик" самолета — продолжил запись от резервного источника питания.

Самолет разбился в 2022 году в горах Китая

Американским следователям удалось получить четыре голосовые записи с поврежденного бортового самописца и отправить их в CAAC, но NTSB заявила, что не сохранила копию аудиофайлов.

CNN обратилось за комментариями в Управление гражданской авиации Китая (CAAC) и авиакомпанию China Eastern Airlines. Ранее CAAC отрицало, что катастрофа была преднамеренной.

Вокруг катастрофы China Eastern ходят различные слухи.

Ранее сообщалось, что кто-то в кабине пилотов намеренно разбил самолет. В мае 2022 года газета Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования, что информация, извлеченная из поврежденного бортового самописца, свидетельствует о том, что именно действия человека, направленные на управление самолетом, привели к его смертельному пикированию.

"Самолет выполнил приказ, отданный пилотом", — цитирует издание слова человека, знакомого с предварительной оценкой американских официальных лиц.

Китай подвергся критике со стороны общественности за то, что не опубликовал окончательный отчет о катастрофе со смертельным исходом, и некоторые задаются вопросом, почему следователи не раскрыли информацию из "черных ящиков".

21 марта 2022 года самолет Boeing 737 следовал из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял связь с диспетчерской службой над городом Учжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.

Напомним, Фокус писал об авиакатастрофе Boeing 737-800 China Eastern Airlines. Самолет разбился в труднодоступной местности в горах. Поисково-спасательные отряды не нашли выживших. Бортовой самописец нашли только через несколько дней, он зарылся в землю почти на метр.

Ранее стало известно, что Россия согласилась выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний", который в конце 2024 года потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. Решение было принято после того, как российская сторона признала причастность своей системы противовоздушной обороны к инциденту.