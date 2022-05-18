Унесшая жизни 132 пассажиров авиакатастрофа в Китае могла быть умышленной, – WSJ

Как удалось выяснить журналистам, полетные данные указывают — кто-то в кабине пилотом мог специально разбить самолет авиакомпании China Eastern.

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Самолет Boeing 737-800 компании China Eastern Airlines потерпел крушение в горах 21 марта 2022 года. Погибли все, кто были на борту: 123 пассажира и девять членов экипажа. Сейчас, когда данные с бортовых самописцев изучаются, эксперты приходят к выводу, что авария могла быть умышленной. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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"Самолет сделал то, что ему "сказали". И это был кто-то в кабине пилотов", — сказал человек, знакомый с предварительной оценкой американских официальных лиц, которая включает анализ информации, извлеченной из поврежденного бортового самописца самолета.

Boeing 737-800 летел на большой высоте, следуя из города Куньмин в Гуанчжоу, когда внезапно начал почти вертикальное снижение и на огромной скорости врезался в гору.

[ + – ] Видео того, как самолет вошел в пике

По словам экспертов это не стало случайностью, и крушение произошло, потому что кто-то в кабине пилотов направил самолет в пике. В результате падения самолета, последующего взрыва и возгорания, выгорел весь склон горы, а обломки самолета разбросало на большое расстояние.

По словам собеседника издания, китайские власти, которые ведут расследование, до сих пор не зафиксировали каких-либо механических проблем или проблем с управлением самолета. Boeing 737-800 – это популярная у авиакомпаний модель, ее называют "рабочей лошадкой".

Информация, собранная на сегодняшний день, побудила официальных лиц из США, участвовавших в расследовании, обратить внимание на действия пилотов, сообщил источник, осведомленный с ходом расследования. Он считает, что кто-то во время полета мог проникнуть в кабину пилотов и умышленно разбить самолет. При этом технические неполадки в самом лайнере не обсуждаются, в авиакомпании China Eastern говорится, что они не были обнаружены, уточнили, что пилоты были здоровы, их психическое состояние было в норме и у них не было финансовых проблем.

Отвечая на вопрос о возможном проникновении в кабину, в China Eastern ответили, что такой сценарий маловероятен. Авиакомпания сослалась на информацию с пресс-конференции 25 марта, на которой китайские власти заявили, что перед крушением с самолета с борта не отправляли аварийный код. Также китайская сторона сообщила, что "черные ящики" были сильно повреждены и данные с них еще восстанавливаются.

Сразу после крушения в China Eastern остановили весь свой парк самолетов Boeing 737-800, однако сейчас их начали возвращать в строй.

Катастрофа рейса China Eastern стала новым вызовом для авиационных властей страны, которая в последние годы поддерживает высокий уровень безопасности полетов. Перед аварией последняя авария со смертельным исходом в Китае произошла десять лет назад, а до мартовской авиакатастрофы, крушение с подобным количеством жертв происходило еще в прошлом веке, в 1994 году.

В заявлении China Eastern говорится, что разбившийся самолет эксплуатировали 18 лет, он вовремя проходил проверки и в нем не было выявлено никаких неполадок.

Напомним, Boeing 737-800 разбился в труднодоступной местности в горах. Поисково-спасательные отряды не нашли выживших. Бортовой самописец нашли только через несколько дней, он зарылся в землю почти на метр. Сейчас данные с него изучаются.