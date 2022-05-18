Авіакатастрофа в Китаї, що забрала життя 132 пасажирів, могла бути умисною, — WSJ

Як вдалося з'ясувати журналістам, польотні дані вказують: хтось у кабіні пілотів міг спеціально розбити літак авіакомпанії China Eastern.

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Літак Boeing 737-800 компанії China Eastern Airlines зазнав аварії в горах 21 березня 2022 року. Загинули всі, хто був на борту: 123 пасажири та дев'ять членів екіпажу. Наразі, коли дані з бортових самописців вивчаються, експерти приходять до висновку, що аварія могла бути навмисною. Про це пише видання The Wall Street Journal.

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"Літак зробив те, що йому "сказали". І це був хтось у кабіні пілотів", — сказала людина, знайома з попередньою оцінкою американських офіційних осіб, яка включає аналіз інформації, витягнутої з пошкодженого бортового самописця літака.

Boeing 737-800 летів на великій висоті, виходячи з міста Куньмін у Гуанчжоу, коли раптово почав майже вертикальне зниження та на величезній швидкості врізався в гору.

[ + – ] Відео того, як літак увійшов у піке

За словами експертів, це не стало випадковістю, і аварія сталася, бо хтось у кабіні пілотів направив літак у піке. Внаслідок падіння літака, наступного вибуху та спалаху вигорів весь схил гори, а уламки літака розкидало на велику відстань.

За словами співрозмовника видання, китайська влада, яка веде розслідування, досі не зафіксувала жодних механічних проблем або проблем із керуванням літака. Boeing 737-800 — це популярна в авіакомпаній модель, її називають "робочим коником".

Інформація, зібрана наразі, спонукала офіційних осіб із США, які брали участь у розслідуванні, звернути увагу на дії пілотів, повідомило джерело, обізнане з перебігом розслідування. Він вважає, що хтось під час польоту міг проникнути в кабіну пілотів і навмисне розбити літак. При цьому технічні неполадки в самому лайнері не обговорюються, в авіакомпанії China Eastern говориться, що вони не були виявлені, уточнили, що пілоти були здорові, їхній психічний стан був нормальним, і в них не було фінансових проблем.

Відповідаючи на питання про можливе проникнення в кабіну, China Eastern відповіли, що такий сценарій малоймовірний. Авіакомпанія послалася на інформацію з прес-конференції 25 березня, на якій китайська влада заявила, що перед катастрофою з літака з борту не відправляли аварійний код. Також китайська сторона повідомила, що "чорні ящики" були сильно пошкоджені і дані ще відновлюються.

Відразу після катастрофи в China Eastern зупинили весь свій парк літаків Boeing 737-800, проте зараз їх почали повертати до ладу.

Катастрофа рейсу China Eastern стала новим викликом для авіаційної влади країни, яка останніми роками підтримує високий рівень безпеки польотів. Перед аварією остання аварія зі смертельним наслідком у Китаї сталася десять років тому, а до березневої авіакатастрофи, аварія з подібною кількістю жертв відбувалася ще в минулому столітті, 1994 року.

У заяві China Eastern говориться, що літак, що розбився, експлуатували 18 років, він вчасно проходив перевірки і в ньому не було виявлено жодних неполадок.

Нагадаємо, Boeing 737-800 розбився у важкодоступній місцевості в горах. Пошуково-рятувальні загони не знайшли тих, що вижили. Бортовий самописець знайшли лише за кілька днів, він закопався в землю майже на метр. Наразі дані з нього вивчаються.