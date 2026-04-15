Россия признала, что ее ПВО сбила самолет AZAL: жертвам планируют выплатить компенсации

Россия согласилась выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний", который в конце 2024 года потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. Как пишут СМИ, решение было принято после того, как российская сторона признала причастность своей системы противовоздушной обороны к инциденту.

Как сообщает издание Report, ссылаясь на совместное заявление министерств иностранных дел Азербайджана и России, договоренности по урегулированию последствий трагедии были достигнуты во время встречи лидеров двух стран в Душанбе 9 октября 2025 года. В частности, стороны согласовали комплекс мер, который предусматривает, в частности, выплату компенсаций в связи с катастрофой самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, упавшего 25 декабря 2024 года вблизи Актау. Указывается, что авария произошла в результате применения систем противовоздушной обороны в воздушном пространстве России.

В совместном заявлении также отмечается, что достигнутые договоренности направлены на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Россией и укрепление отношений на основе взаимного уважения и учета интересов обеих сторон.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел катастрофу вблизи Актау. На борту находились 67 человек: 38 погибли, а 29 выжили. Впоследствии было установлено, что самолет получил поражение над районом Грозного в результате действий российской противовоздушной обороны. Ранее российский президент признал причастность ПВО к этому инциденту.

В феврале 2025 года Фокус писал, что Азербайджан заявил о наличии доказательств того, что самолет, потерпевший катастрофу в Казахстане, мог быть поражен российским зенитным ракетным комплексом "Панцирь-С". В предыдущем отчете Министерства транспорта Казахстана отмечалось, что документ подготовлен по стандартам международной гражданской авиации и он направлен на установление причин аварии без определения виновных. Также сообщалось, что азербайджанская сторона имеет фрагмент ракеты "Панцирь-С", изъятый из фюзеляжа самолета и идентифицированный международными экспертами, тогда как Россия эти обвинения не комментировала, заявив о проведении собственного расследования.

До этого в конце 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что российская сторона "пыталась замять" инцидент версиями о взрыве кислородного баллона на борту и птицах. Тогда он также требовал от России извинений и компенсации за сбитый самолет возле города Грозный.

Более того, во время личной встречи с президентом Азербайджана Владимир Путин заявил, что причиной крушения самолета AZAL якобы стали действия Украины. По его словам, в день трагедии российские силы противовоздушной обороны отслеживали три украинских беспилотника, которые пересекли границу России. Также он объяснил инцидент возможным "техническим сбоем" в работе ПВО.