Росія визнала, що її ППО збила літак AZAL: жертвам плануть виплатити компенсації

Росія погодилася виплатити компенсації постраждалим і родинам загиблих у катастрофі літака "Азербайджанських авіаліній", який наприкінці 2024 року зазнав аварії поблизу міста Актау в Казахстані. Як пишуть ЗМІ, рішення ухвалили після того, як російська сторона визнала причетність своєї системи протиповітряної оборони до інциденту.

Як повідомляє видання Report, посилаючись на спільну заяву міністерств закордонних справ Азербайджану та Росії, домовленості щодо врегулювання наслідків трагедії були досягнуті під час зустрічі лідерів двох країн у Душанбе 9 жовтня 2025 року. Зокрема, сторони погодили комплекс заходів, який передбачає, зокрема, виплату компенсацій у зв’язку з катастрофою літака Embraer 190 авіакомпанії AZAL, що впав 25 грудня 2024 року поблизу Актау. Вказується, що аварія сталася внаслідок застосування систем протиповітряної оборони в повітряному просторі Росії.

У спільній заяві також наголошується, що досягнуті домовленості спрямовані на подальший розвиток співпраці між Азербайджаном і Росією та зміцнення відносин на основі взаємної поваги й урахування інтересів обох сторін.

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року літак Embraer 190, який виконував рейс Баку — Грозний, зазнав катастрофи поблизу Актау. На борту перебували 67 осіб: 38 загинули, а 29 вижили. Згодом було встановлено, що літак отримав ураження над районом Грозного внаслідок дій російської протиповітряної оборони. Раніше російський президент визнав причетність ППО до цього інциденту.

Катастрофа літака Azerbaijan Airlines — що відомо

У лютому 2025 року Фокус писав, що Азербайджан заявив про наявність доказів того, що літак, який зазнав катастрофи в Казахстані, міг бути уражений російським зенітним ракетним комплексом "Панцир-С". У попередньому звіті Міністерства транспорту Казахстану зазначалося, що документ підготовлено за стандартами міжнародної цивільної авіації та він спрямований на встановлення причин аварії без визначення винних. Також повідомлялося, що азербайджанська сторона має фрагмент ракети "Панцир-С", вилучений із фюзеляжу літака та ідентифікований міжнародними експертами, тоді як Росія ці звинувачення не коментувала, заявивши про проведення власного розслідування.

До цього наприкінці 2024 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що російська сторона "намагалася замʼяти" інцидент версіями про вибух кисневого балону на борту та птахів. Тоді він також вимагав від від Росії вибачень та компенсації за збитий літак біля міста Грозний.

Ба більше, під час особистої зустрічі з президентом Азербайджану Володимир Путін заявив, що причиною аварії літака AZAL нібито стали дії України. За його словами, у день трагедії російські сили протиповітряної оборони відстежували три українські безпілотники, які перетнули кордон Росії. Також він пояснив інцидент можливим "технічним збоєм" у роботі ППО.