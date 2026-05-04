Загинули 132 людини: нове розслідування показало, що лайнер China Eastern розбився не випадково

Через більш ніж чотири роки після того, як пасажирський літак Boeing 737-800 звалився з висоти 29 000 футів і врізався в гору на півдні Китаю, нові дані показують, що хтось у кабіні пілотів міг навмисно відключити подачу палива до двигунів.

Це була найсмертоносніша авіакатастрофа в Китаї за останні десятиліття, але Управління цивільної авіації Китаю (CAAC) досі не відповіло на надважливе питання щодо причин смертельного пікірування рейсу MU5735 авіакомпанії China Eastern Airlines у березні 2022 року у віддаленому регіоні Гуансі. Дані, опубліковані Національною радою з безпеки на транспорті США (NTSB), свідчать, що перемикачі подачі палива до обох двигунів були одночасно вимкнені перед тим, як літак Boeing 737-800 впав із неба, пише CNN.

Літак розбився в горах, впавши з неба

Дані було отримано з бортового самописця літака — одного з двох так званих "чорних скриньок", що записують усю відповідну оперативну інформацію, — який витягли з уламків і відправили в лабораторію NTSB у Вашингтоні для аналізу (участь агентства була зумовлена тим, що Boeing є американським виробником літаків).

"Було встановлено, що під час польоту на висоті 29 000 футів перемикачі подачі палива на обох двигунах перемістилися з положення "робота" в положення "відключення". Після переміщення перемикачів подачі палива частота обертання двигунів знизилася", — йдеться у звіті NTSB.

Перемикачі подачі палива на комерційних літаках — це фізичні елементи управління, що регулюють подачу палива в двигуни. На літаку Boeing 737 пілот має підняти перемикач догори, перш ніж перевести його з положення "робота" в положення "вимкнення".

"Ці дані ясно показують, що перемикачі подачі палива були вручну переведені в положення "вимкнено" безпосередньо перед катастрофою", — заявив Девід Сусі, аналітик CNN з питань авіаційної безпеки.

За його словами, немає жодних ознак того, що перемикачі були повернуті в положення "увімкнено". "Це вказує на те, що спроб перезапустити двигуни не було. Якби перемикачі були помилково вимкнені, пілоти спробували б увімкнути їх назад", — додав він.

Згідно зі звітом, бортовий самописець припинив запис, коли генератори літака відмовили на висоті 26 000 футів, і не зафіксував останні миті катастрофи. Бортовий самописець — інша "чорна скринька" літака — продовжив запис від резервного джерела живлення.

Літак розбився у 2022 році в горах Китаю

Американським слідчим вдалося отримати чотири голосові записи з пошкодженого бортового самописця і надіслати їх у CAAC, але NTSB заявила, що не зберегла копію аудіофайлів.

CNN звернулося за коментарями до Управління цивільної авіації Китаю (CAAC) та авіакомпанії China Eastern Airlines. Раніше CAAC заперечувало, що катастрофа була навмисною.

Навколо катастрофи China Eastern ходять різні чутки.

Раніше повідомлялося, що хтось у кабіні пілотів навмисно розбив літак. У травні 2022 року газета Wall Street Journal повідомила, посилаючись на джерела, знайомі з перебігом розслідування, що інформація, витягнута з пошкодженого бортового самописця, свідчить про те, що саме дії людини, спрямовані на керування літаком, призвели до його смертельного пікірування.

"Літак виконав наказ, відданий пілотом", — цитує видання слова людини, знайомої з попередньою оцінкою американських офіційних осіб.

Китай зазнав критики з боку громадськості за те, що не опублікував остаточного звіту про катастрофу зі смертельними наслідками, і дехто ставить собі питання, чому слідчі не розкрили інформацію з "чорних скриньок".

21 березня 2022 року літак Boeing 737 прямував із південно-західного міста Куньмін у Гуанчжоу, коли втратив зв'язок із диспетчерською службою над містом Учжоу. На борту перебували 123 пасажири і дев'ять членів екіпажу.

Літак розбився у важкодоступній місцевості в горах. Пошуково-рятувальні загони не знайшли тих, хто вижив. Бортовий самописець знайшли тільки через кілька днів, він зарився в землю майже на метр.

